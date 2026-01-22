موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على سلافيا براغ

يستعد فريق برشلونة لاستئناف مبارياته في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا شاقًا على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بنتيجة 4-2، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، ليعزز حظوظه في البطولة القارية.



وسجل أهداف برشلونة كل من فيرمين لوبيز، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 34 و42، إلى جانب داني أولمو في الدقيقة 63، والنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 70.



في المقابل، جاءت ثنائية سلافيا براغ عن طريق فاسيل في الدقيقة 10، فيما أحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني لأصحاب الأرض بالخطأ في مرماه في الدقيقة 44، قبل نهاية الشوط الأول.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد سلافيا براغ عند 3 نقاط في المركز الرابع والثلاثين.

موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو



ويعود برشلونة إلى أجواء الدوري الإسباني بمواجهة مرتقبة أمام ريال أوفييدو، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الليجا، والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 25 يناير، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله الفريق الكتالوني لمواصلة الانتصارات وتحسين موقعه في جدول الترتيب.