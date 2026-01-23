قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يحطم الأرقام.. وشعبة الذهب تكشف عن مفاجآت الأيام المقبلة
ندوة «نقد النقد الأدبي» تفتح نقاشًا حول مستقبل الناقد في العصر الرقمي بمعرض الكتاب
مؤلف السيد في حقل الأدب: تأثير صبري موسى تجاوز جيله إلى الأجيال اللاحقة
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رحلة تنوير وذاكرة أمة.. رموز الفكر والسياسة يناقشون دور الأهرام في تشكيل العقل المصري عبر 150 عامًا
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء
جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين
إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي
800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ازاي تروح معرض الكتاب من رمسيس والجيزة والمعادي؟

ازاي اروح معرض الكتاب
ازاي اروح معرض الكتاب
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية الذهاب الى معرض الكتاب، والذي فتح أبوابه رسميا أمام الجمهور اعتبارا من يوم الخميس 22 يناير 2026، حيث يستقبل الزائرين يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساء، وتمتد ساعات الزيارة حتى 9 مساء خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 وطرق الوصول

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب من أكبر الفعاليات الثقافية في العالم العربي، إذ يجذب عشرات الآلاف من الزوار يوميا، ويقدم برنامجا ثقافيا متنوعا يشمل ندوات فكرية وأمسيات ثقافية وفعاليات موجهة لمختلف الفئات العمرية.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب  باهتمام واسع من مختلف الفئات، سواء للتعرف على مواعيد العمل الرسمية، أو أسعار التذاكر، أو خريطة أتوبيسات النقل العام لمعرض الكتاب، التي تمثل الوسيلة الأكثر انتشارا بين الزوار نظرا لسهولة استخدامها وانخفاض تكلفتها.

وفي هذا السياق، قامت هيئة النقل العام بتوفير عدد من خطوط الأتوبيسات لتسهيل انتقال الزوار من مختلف مناطق القاهرة والجيزة إلى مركز مصر للمعارض الدولية، بما يضمن ربط المناطق الحيوية مباشرة بموقع المعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

 

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتشمل خطوط النقل العام المؤدية إلى معرض الكتاب  عددا من المسارات الرئيسية، جاءت على النحو التالي:

الخط الأول: عبدالمنعم رياض – رمسيس – العباسية – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

الخط الثاني: دوران شبرا – أحمد حلمي – رمسيس – العباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

الخط الثالث: النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – الوفاء والأمل – معرض الكتاب.

الخط الرابع: الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية البنات – ميدان الشهيد هشام بركات – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب.

الخط الخامس: ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العيني – السيدة عائشة – الأتوستراد – جامعة الأزهر – معرض الكتاب.

الخط السادس: صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب.

الخط السابع: المظلات – سراي القبة – روكسي – السبع عمارات – الحي الثامن – الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.

وفيما يتعلق بمواعيد التشغيل، تعمل أتوبيسات النقل العام المخصصة لخدمة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 يوميا اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى انتهاء فعاليات المعرض، بما يتيح للزوار مرونة في اختيار مواعيد الزيارة.

وبذلك، تمثل خريطة أتوبيسات النقل العام لمعرض الكتاب أداة تنظيمية مهمة تساعد الزوار على التخطيط المسبق لرحلتهم، خاصة مع إمكانية الاستعانة بتطبيقات خرائط النقل العام لمعرفة المواقف وأوقات الوصول بدقة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية: تطوير قطاع التأمين يسير في طريقه الصحيح.. ولا نصدر قرارات حبرا على ورق

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب في الإمارات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 يناير 2026 في الإمارات

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد