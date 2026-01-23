ازاي تروح معرض الكتاب من رمسيس والجيزة والمعادي؟

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية الذهاب الى معرض الكتاب، والذي فتح أبوابه رسميا أمام الجمهور اعتبارا من يوم الخميس 22 يناير 2026، حيث يستقبل الزائرين يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساء، وتمتد ساعات الزيارة حتى 9 مساء خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 وطرق الوصول

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب من أكبر الفعاليات الثقافية في العالم العربي، إذ يجذب عشرات الآلاف من الزوار يوميا، ويقدم برنامجا ثقافيا متنوعا يشمل ندوات فكرية وأمسيات ثقافية وفعاليات موجهة لمختلف الفئات العمرية.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب باهتمام واسع من مختلف الفئات، سواء للتعرف على مواعيد العمل الرسمية، أو أسعار التذاكر، أو خريطة أتوبيسات النقل العام لمعرض الكتاب، التي تمثل الوسيلة الأكثر انتشارا بين الزوار نظرا لسهولة استخدامها وانخفاض تكلفتها.

وفي هذا السياق، قامت هيئة النقل العام بتوفير عدد من خطوط الأتوبيسات لتسهيل انتقال الزوار من مختلف مناطق القاهرة والجيزة إلى مركز مصر للمعارض الدولية، بما يضمن ربط المناطق الحيوية مباشرة بموقع المعرض.

وتشمل خطوط النقل العام المؤدية إلى معرض الكتاب عددا من المسارات الرئيسية، جاءت على النحو التالي:

الخط الأول: عبدالمنعم رياض – رمسيس – العباسية – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

الخط الثاني: دوران شبرا – أحمد حلمي – رمسيس – العباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

الخط الثالث: النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – الوفاء والأمل – معرض الكتاب.

الخط الرابع: الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية البنات – ميدان الشهيد هشام بركات – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب.

الخط الخامس: ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العيني – السيدة عائشة – الأتوستراد – جامعة الأزهر – معرض الكتاب.

الخط السادس: صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب.

الخط السابع: المظلات – سراي القبة – روكسي – السبع عمارات – الحي الثامن – الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.

وفيما يتعلق بمواعيد التشغيل، تعمل أتوبيسات النقل العام المخصصة لخدمة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 يوميا اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى انتهاء فعاليات المعرض، بما يتيح للزوار مرونة في اختيار مواعيد الزيارة.

وبذلك، تمثل خريطة أتوبيسات النقل العام لمعرض الكتاب أداة تنظيمية مهمة تساعد الزوار على التخطيط المسبق لرحلتهم، خاصة مع إمكانية الاستعانة بتطبيقات خرائط النقل العام لمعرفة المواقف وأوقات الوصول بدقة.