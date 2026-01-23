إقبال جماهيري واسع على ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
توفير مواصلات وطعام وشراب.. الأوقاف تستعد لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر
وزير الري: الحفاظ على الأشجار بجانبي الترع وحظر قطعها
لغير الموظفين .. ازاي تعمل اشتراك مترو | الخطوات والأوراق المطلوبة
ديني

شيماء جمال

شهد ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ (57) توافدًا ملحوظًا من جمهور المعرض في ثاني أيامه، حيث حرص الزوار من مختلف الفئات العمرية على طرح ما يشغل أذهانهم من تساؤلات فقهية وقضايا دينية معاصرة، في إطار من الثقة في المرجعية الأزهرية الوسطية.

ويضم ركن الفتوى نخبة من المفتين والمفتيات المؤهلين علميًا، الذين يتواجدون طوال أيام المعرض للاستماع إلى أسئلة الجمهور بكل موضوعية وتأنٍّ، وتقديم الإجابات الشرعية الدقيقة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، مع الالتزام الكامل بالخصوصية والسرية التامة، بما يراعي حساسية القضايا المطروحة وطبيعتها الشخصية.

وتنوعت أبرز الموضوعات والقضايا التي طُرحت داخل ركن الفتوى، بين فتاوى تتعلق بشؤون الأسرة والزواج والطلاق، وقضايا المرأة، وأحكام المعاملات المالية المعاصرة، إضافة إلى تساؤلات الشباب حول العبادات، والعمل، والعلاقات الاجتماعية، وقضايا الأخلاق والتحديات الفكرية التي تفرضها المتغيرات الحديثة، بما يعكس وعي الجمهور وحرصه على تحري الحكم الشرعي الصحيح من مصادره الأصيلة.

ويأتي هذا الإقبال في إطار الدور التنويري والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، وسعيه الدائم إلى التواصل المباشر مع الناس، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم الفتوى الرشيدة التي تجمع بين الثوابت الشرعية ومتطلبات الواقع المعاصر.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية والتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

الفتوى ركن الفتوى بجناح الأزهر جناح الأزهر معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب

