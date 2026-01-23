علي جمعة يحاضر في جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يستعد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لاستقبال لقاء فكري جديد، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين.

ويتشرف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدعوة زوار المعرض الكرام لحضور ندوة فكرية وثقافية، يحل فيها ضيفًا فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، في لقاء مفتوح يحاوره خلاله الإعلامي حسن الشاذلي.

وتُعقد الندوة اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بجناح وزارة الأوقاف رقم A25، صالة 4، حيث يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على تقديم فعاليات فكرية تثري الوعي الثقافي والديني، انطلاقًا من مقولة: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا».