مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تفقد فضيلة أ. د/ نظير عياد، مفتي الجمهورية ، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيدًا بالدور العلمي والثقافي الذي يقوم به الأزهر في نشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الوعي الديني والفكري لدى مختلف فئات المجتمع.

واطّلع فضيلته خلال الجولة على إصدارات جناح الأزهر المتنوعة، وما يقدمه من فعاليات فكرية وتثقيفية تستهدف تصحيح المفاهيم ومواجهة الشبهات، والتفاعل مع قضايا العصر بلغة علمية رصينة ومنهج وسطي مستنير.

وأوضح مفتي الجمهورية أن مشاركة الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب تمثل إضافة مهمة للحراك الثقافي والفكري، وتسهم في مد جسور التواصل مع الجمهور، لا سيما فئة الشباب، وبناء الوعي وحماية العقول من الأفكار المتطرفة.

كما أثنى فضيلته على الجهود المبذولة من القائمين على جناح الأزهر، مؤكدًا أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية والثقافية في دعم الحركة الفكرية، ونشر الوعي المستنير، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وأكد مفتي الجمهورية أن جناح الأزهر يعكس رؤية مؤسسة الأزهر في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، من خلال محتوى علمي رصين يخاطب مختلف الفئات العمرية، ويسهم في ترسيخ منهج الاعتدال، ومواكبة متطلبات العصر مع الحفاظ على ثوابت الدين.