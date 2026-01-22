قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

منهجية الشيخ عبد الغني عبد الخالق في خدمة الفقه وأصوله.. ندوة علمية بمعرض الكتاب

ندوة علمية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب تناقش منهجية الشيخ عبد الغني عبد الخالق في خدمة الفقه وأصوله وتوصي بإحياء تراث علماء الأزهر وتعريف الأجيال بمنهجهم
ندوة علمية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب تناقش منهجية الشيخ عبد الغني عبد الخالق في خدمة الفقه وأصوله وتوصي بإحياء تراث علماء الأزهر وتعريف الأجيال بمنهجهم
إيمان طلعت

نظَّم جناح الأزهر الشريف، ضمن فعالياته الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ (57)، ثاني ندواته العلمية بعنوان «منهجية الشيخ عبد الغني عبد الخالق في خدمة الفقه وأصوله»، حاضر فيها الأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والعميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، وأدارها محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر، بحضور أسرة الشيخ ونخبة من الباحثين وطلاب العلم وجمهور المعرض.

قال الأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يُجسِّد المنهج الأزهري الأصيل القائم على الجمع بين التأصيل الفقهي والانفتاح الواعي على قضايا العصر، مؤكدًا أن إبراز نماذج علمية رصينة من أعلام الأزهر، وفي مقدمتهم الشيخ عبد الغني عبد الخالق، يعكس دور الأزهر في بناء العقل العلمي الرشيد، وربط التراث بالواقع، وتقديم العلم الشرعي بصورته الحضارية المتوازنة.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمود عثمان، أن الشيخ عبد الغني عبد الخالق يُعد من أبرز أعلام أصول الفقه، وقد أسهم بعقلية أصولية متفردة جمعت بين الدقة المنهجية وسَعة الأفق في تخريج أجيال من العلماء والباحثين، إلى جانب موسوعيته العلمية وإسهاماته المؤثرة في الفقه والحديث واللغة، وجهوده البارزة في الدفاع عن حجية السنة النبوية، ومؤلفاته التي لا تزال مراجع معتمدة في علم أصول الفقه.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، أن شخصية جناح الأزهر هذا العام تُجسِّد الامتداد العلمي والتاريخي للأزهر الشريف، وتعكس دوره المحوري في خدمة العلوم الشرعية، وفي مقدمتها الفقه وأصوله، مشيرًا إلى أن الأزهر كان ولا يزال مدرسةً رائدة في ترسيخ المنهج الوسطي الرصين، وربط النص الشرعي بواقع الناس ومتغيرات العصر، بما يُسهم في تقديم فهمٍ متوازن للشريعة الإسلامية يجمع بين الأصالة والوعي بقضايا الزمن.

وأضاف النجار أن الشيخ عبد الغني عبد الخالق مثَّل بصمةً فارقة بين العلماء والمفكرين والأصوليين والفقهاء، لا سيما في علم أصول الفقه، إذ عُرف برحمته بالطلاب وحرصه على طمأنتهم وتقليص الفجوة بين الأستاذ وتلاميذه، إلى جانب التزامه الخُلقي الرفيع وأدبه العلمي، وأكد أنه كان شديدًا في الحق لا يُجامل فيه، وتناول قضايا السنة النبوية بفكر علمي رصين ومنهج منظم، ما جعله أحد الرواد في ترسيخ الدراسات الأصولية بالأزهر الشريف، ونموذجًا للعالم الذي جمع بين الحزم العلمي والإنسانية الرفيعة.

كما أوصت الندوة بضرورة إحياء تراث علماء الأزهر الكبار، وفي مقدمتهم الشيخ عبد الغني عبد الخالق، من خلال تحقيق مؤلفاتهم العلمية، وإدماج مناهجهم الرصينة في المقررات الدراسية، وتعريف الأجيال الجديدة بسيرهم العلمية، بما يُسهم في ترسيخ الهوية العلمية للأزهر ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة بروح أزهرية واعية.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية والتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

