بالأسماء .. حركة تغييرات مفاجئة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية
الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة الداعمة لعمليات القوات الأوكرانية
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
ديني

البحوث الإسلامية يصدر عدد شعبان من مَجَلَّة الأزهر عن تحويل القِبلة

البحوث الإسلامية يصدر عدد شعبان من مَجَلَّة الأزهر عن تحويل القِبلة
البحوث الإسلامية يصدر عدد شعبان من مَجَلَّة الأزهر عن تحويل القِبلة
إيمان طلعت

أصدر مجمع البحوث الإسلاميَّة عدد شهر شعبان لعام 1447هـ من مَجَلَّة الأزهر الشريف، التي تصدر مطلع كلِّ شهر هجري، متضمِّنًا ملفًّا خاصًّا عن حادثة (تحويل القِبلة)، في إطار حرص الأزهر الشريف على تقديم محتوًى عِلميٍّ رصينٍ يُثري المعرفة ويعزِّز القِيَم الإسلاميَّة.

وقد نُشِر مع عدد هذا الشهر كتابان هديَّةً للقرَّاء؛ هما: (تحفة الحبيب) للشيخ عبد الله بن علي بن عبد الرحمن الدمليجي الشافعي المعروف بسويدان (ت. 1234هـ)، و(الخلاصة في عِلم أصول الفقه) للأستاذ الشيخ حسن حسين (ت. 1375هـ)، وهما من تقديم: فضيلة أ.د. نظير عيَّاد، مفتي الجمهوريَّة ورئيس تحرير مَجَلَّة الأزهر الشريف.

وقال فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة: إنَّ إصدار هذا العدد يأتي مواكبًا لأجواء شهر شعبان وما يحمله من معانٍ دِينيَّة، لا سيَّما حادثة (تحويل القِبلة)، مشيرًا إلى حرص الأزهر الشريف على تقديم محتوًى يُسهم في إثراء الفِكر الدِّيني والفهم الفقهي الصَّحيح.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ مَجَلَّة الأزهر تواصل دَورها في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، من خلال مقالات رصينة لكبار العلماء والمفكِّرين، التي تشرح موضوعاتٍ دِينيَّةً وفقهيَّةً هادفة، وتُسهِم في توجيه القرَّاء نحو فهم أعمق للقِيَم والمعارف الإسلاميَّة.

من جانبه، أشار فضيلة أ.د. نظير عيَّاد، مفتي الجمهوريَّة ورئيس تحرير مَجَلَّة الأزهر، إلى أنَّ هذا العدد يضمُّ مقالاتٍ معمَّقةً ومتنوِّعةً تعكس حِرْصَ المَجَلَّة على الجمع بين التراث العميق والمعرفة المعاصرة؛ بما يعزِّز فهم القِيَم الشرعيَّة ومكانة الفقه الإسلامي في حياة المسلم المعاصر،

ولفت الدكتور عيَّاد إلى أنَّ العدد يُولِي اهتمامًا خاصًّا بحادثة (تحويل القِبلة)، موضِّحًا أبعادها الدِّينيَّة والفقهيَّة والتاريخيَّة، وذلك من خلال معالجة عِلميَّة دقيقة تبيِّن حكمتها وأثرها في تثبيت العقيدة والوعي الإسلامي لدى القرَّاء.

فيما أكَّد الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة والمشرف على إصدار المَجَلَّة، أنَّ ملف العدد يُمثِّل إضافة عِلميَّة وفكريَّة مهمَّة، تُقدِّم للقرَّاء زادًا معرفيًّا يربط بين الأصول الشرعيَّة والقِيَم الإنسانيَّة والواقع المعاصر، ويعزِّز الوعي الدِّيني والفهم النَّقدي العميق، ويقوِّي قدرة الأجيال على استيعاب القضايا المعاصرة، والتعامل مع التحديات الفكريَّة والاجتماعيَّة بروح مستنيرة وبصيرة واعية.

شهر شعبان تحويل القبلة البحوث الإسلامية

