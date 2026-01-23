الأوقاف تفتتح 39 مسجدا اليوم الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الأوقاف تفتتح 39 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (٣٩) مسجدًا اليوم الجمعة ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م، حيث تم إنشاء وبناء (٨) مساجد جديدة، وإحلال وتجديد (٢٦) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٥) مساجد.


وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٥٢١) مسجدًا من بينها (٤٠٦) مساجد بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (١١٥) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٤٠١٠) مساجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٥ مليارًا و ٦٠ مليون جنيه.


وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية المباحث – مركز ميت سلسيل.
وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد عبد الحميد الخولي بقرية شابة – مركز دسوق؛ ومسجد قرية ١١ المنصور - مركز الحامول؛ ومسجد الخليفة بقرية الوزارية – مركز الرياض.
وفي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب ( أولاد عمرو ) بقرية الكرنك – مركز أبو تشت.
تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن بنجع البلبلات بقرية كلاحين أبنود  - مركز قنا.
تم صيانة وتطوير مسجد محمد أبو زيد بقرية النواهض بالكرنك – مركز أبو تشت.
وفي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية نزلة علي بالطليحات – مركز جهينة؛ ومسجد السلام بقرية برديس – مركز البلينا؛ ومسجد عمرو بن العاص بقرية نجع الحدود  - مركز جهينة.
تم إنشاء وبناء مسجد الغفور الرحيم بقرية عرب الصبحة – مركز دار السلام.
تم صيانة وتطوير مسجد عمر بن الخطاب بقرية البلابيش المستجدة – مركز دار السلام.
وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة مجاور بقرية الحصوة – مركز أبو كبير؛ ومسجد الحاج علي السيد بقرية منشأة أبو عمر – مركز الحسينية.
تم إنشاء وبناء مسجد الإمام الشافعي بقرية المطاوعة – مركز ههيا.
تم صيانة وتطوير مسجد التوحيد بعزبة موسى بقرية كفر العزازي – مركز أبو حماد.
وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد السلام بقرية سرقنا – مركز ديروط؛ ومسجد التسنيم بقرية نزلة بلال – مركز ديروط؛ ومسجد أولاد سطوحي بقرية نجع حسن عبد الرسول – مركز القوصية؛ ومسجد أبو بكر الصديق بقرية سراوه – مركز منفلوط.
وفي محافظة القليوبية:
تم إنشاء وبناء مسجد الفتاح بحي الكرامة – مدينة العبور الجديدة؛ ومسجد الصفا والمروة بقرية الكسابية – مركز شبين القناطر؛ ومسجد عثمان بن عفان بقرية كفر الشيخ إبراهيم – مركز بنها.
وفي محافظة الإسكندرية:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية فنجري ٤ – حي العامرية أول.
وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد المسجد الرئيسي بقرية أم صابر – مركز بدر؛ ومسجد إبراهيم الشربيني بقرية الحاجر – مركز كفر الدوار؛ ومسجد الرحمن بعزبة زنزو بقرية كوم دفشو – مركز كفر الدوار؛ ومسجد عزبة شعلان بقرية منشأة بشارة – مركز الدلنجات.
وفي محافظة الأقصر:
تم إحلال وتجديد مسجد أبو القاسم بقرية المدامود  - مركز ومدينة الزينية.
تم إنشاء وبناء مسجد نور الإسلام بتوماس ٣ بقرية أصفوان – مركز ومدينة إسنا.
وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد قصر منصور الغربي – مركز أبشواي.
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد الفيومي بقرية الهياتم – مركز المحلة الكبرى. 
وفي محافظة أسوان:
تم إنشاء وبناء مسجد العفو والمغفرة بقرية حاجر البصيلية – مركز إدفو.
وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد أبو هندي بقرية العزيزية – مركز البدرشين.
وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد الرضوان بقرية صنيم – مركز أبو قرقاص؛ ومسجد الروضة بقرية عرب بلنصورة – مركز أبو قرقاص؛ ومسجد الرحمن القبلي بقرية الكرم – مركز أبو قرقاص.
وفي محافظة شمال سيناء:
تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية أبو مسافر – مركز ومدينة رفح.
وفي محافظة الإسماعيلية:
تم صيانة وتطوير مسجد عباد الرحمن بقرية الدريجي – مركز ومدينة فايد.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

