وزير الأوقاف يوجه رسالة لأصحاب المهن: العمل والعمران ثلثا الدين

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قيمة المهنة والعمل الشريف تمثل ركناً أصيلاً من أركان التدين الصحيح، مشددًا على أن الأمة تنجح يوم تتعامل مع العمل والحرف بنفس الأمانة والصدق التي تتعامل بها مع الصلاة.

وزير الأوقاف يوجه رسالة لأصحاب المهن

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف خلال تصريحات له، أن الرسالة التي يوجّهها المؤتمر إلى أصحاب المهن والحرف هي تعظيم قيمة العمل باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الدين، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يتحقق عندما ننجح في ترسيخ ثقافة الإتقان والصدق في ميادين العمل كما نحرص على أداء العبادات.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن وثيقة القاهرة للمهن تمثل خلاصة المؤتمر ودراسات ممتدة على مدار الفترة الماضية، تناولت تاريخ المهن وأخلاقياتها وتأثرها بعصر الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الوثيقة ترصد تطور المهن وأثرها في بناء المجتمعات وتقدمها.

وأعرب عن أمله في أن تكون وثيقة القاهرة صيحة وصرخة في آذان الجميع، للتأكيد على أن العمل والعمران يمثلان ثلث الإيمان والدين، وأن النهوض بالمجتمع يبدأ من احترام المهنة وتعظيم شأنها.

ووجّه وزير الأوقاف رسالة إلى كل إنسان عامل وكل صاحب حرفة في قرية أو نجع أو مدينة، مؤكدًا أنهم قاطرة النجاح للأمة كلها، وأن نهضة المجتمعات لا تقوم إلا على سواعد المخلصين الذين يؤدون أعمالهم بضمير حي وإيمان راسخ.