قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
على ملعب جوزيبي مياتزاز..تشكيل إنتر ميلان وأرسنال الرسمي في قمة دوي أبطال أوروبا
أهلي جده يكتسح الخليج برباعية في دوري روشن السعودي
المالية: الشركات الموجودة في مصر تنتج 20 مليون موبايل.. والسعر جيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يوجه رسالة لأصحاب المهن: العمل والعمران ثلثا الدين

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أحمد سعيد

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قيمة المهنة والعمل الشريف تمثل ركناً أصيلاً من أركان التدين الصحيح، مشددًا على أن الأمة تنجح يوم تتعامل مع العمل والحرف بنفس الأمانة والصدق التي تتعامل بها مع الصلاة.

وزير الأوقاف يوجه رسالة لأصحاب المهن

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف خلال تصريحات له، أن الرسالة التي يوجّهها المؤتمر إلى أصحاب المهن والحرف هي تعظيم قيمة العمل باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الدين، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يتحقق عندما ننجح في ترسيخ ثقافة الإتقان والصدق في ميادين العمل كما نحرص على أداء العبادات.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن وثيقة القاهرة للمهن تمثل خلاصة المؤتمر ودراسات ممتدة على مدار الفترة الماضية، تناولت تاريخ المهن وأخلاقياتها وتأثرها بعصر الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الوثيقة ترصد تطور المهن وأثرها في بناء المجتمعات وتقدمها.

وأعرب  عن أمله في أن تكون وثيقة القاهرة صيحة وصرخة في آذان الجميع، للتأكيد على أن العمل والعمران يمثلان ثلث الإيمان والدين، وأن النهوض بالمجتمع يبدأ من احترام المهنة وتعظيم شأنها.

ووجّه وزير الأوقاف رسالة إلى كل إنسان عامل وكل صاحب حرفة في قرية أو نجع أو مدينة، مؤكدًا أنهم قاطرة النجاح للأمة كلها، وأن نهضة المجتمعات لا تقوم إلا على سواعد المخلصين الذين يؤدون أعمالهم بضمير حي وإيمان راسخ.

الدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزير الأوقاف يوجه رسالة لأصحاب المهن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

مياه قنا

محافظ قنا يستجيب لاستغاثة أهالي الشيخية من انقطاع المياه

محافظ المنيا خلال الجوله

محافظ المنيا: تطبيق التحول الرقمي بالمستشفيات ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع وسوق طلخا ويوصى بإنشاء منفذ لبيع اللحوم المخفضة

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد