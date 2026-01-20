مخاطر الانتحال والذكاء الاصطناعي على الوعي والمهن.. عنوان الورشة العلمية الثانية بمؤتمر الأوقاف

انعقدت الورشة الثانية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: «الانتحال في ضوء تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المهن»، برئاسة الأستاذ الدكتور زياد عبد التواب، خبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والأستاذة الدكتورة غادة عامر، خبير الذكاء الاصطناعي بمركز دعم القرار بمجلس الوزراء، وبحضور الدكتور مدحت عيسى، مدير مكتبة المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين.

وأكد الأستاذ الدكتور زياد عبد التواب، في كلمته الافتتاحية، أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مسار الثورات الصناعية، كونه يستهدف محاكاة العقل البشري ذاته، وليس مجرد تطوير القدرات العضلية، مشيرًا إلى أن هذا التحول يفرض تحديات أخلاقية وفكرية عميقة، تتعلق بتوجيه الوعي الإنساني وصياغة التصورات الذهنية. وحذر من تحول الذكاء الاصطناعي من أداة محايدة إلى وسيلة قادرة على التأثير في أنماط التفكير وتشكيل الميول، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية وصفها بـ«التعفن الذهني»، الناتج عن التعرض المكثف لمحتوى رقمي موجَّه.

من جانبها، تناولت الأستاذة الدكتورة غادة عامر تطور الذكاء الاصطناعي منذ نشأته، ومحاولاته المبكرة لمحاكاة العقل البشري، مشيرة إلى توظيفه تاريخيًا في المجالات العسكرية وحروب التأثير على الوعي.

وأكدت أن العالم يشهد اليوم نمطًا جديدًا من الحروب التكنولوجية التي تستهدف تفريغ العقل الإنساني من وعيه، وإضعاف قدرته على النقد والتمييز، بما يهدد الاستقلال الفكري والثقافي للمجتمعات، مشددة على أن وسطية الأمة تمثل صمام أمان أخلاقيًا وفكريًا في مواجهة هذه التحديات.

وفي مداخلة علمية، استعرض الدكتور مدحت عيسى الآثار الخطيرة للانتحال على المهن البحثية والتراثية، موضحًا الفارق بين الانتحال والسرقة، ومبينًا أن الانتحال يعتدي على الجهد الفكري ويخلق بيئة بحثية قائمة على القلق والاجترار، ويعيق التطور العلمي، فضلًا عن تبعاته القانونية والمهنية، خاصة في حال الارتباط بدرجات علمية أو مكاسب مادية.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على ضرورة بناء منظومة أخلاقية تحكم التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنمية الوعي والقدرات البشرية، بما يحفظ مكانة الإنسان ودوره المحوري في البناء الحضاري في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.