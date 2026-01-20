نائب مفتي الهند: أخلاقيات المهن ضرورة ملحّة في عصر الذكاء الاصطناعي

شارك الدكتور حسين محمد الثقافي، نائب مفتي الهند، في فعاليات المؤتمر الدولي المنعقد في القاهرة تحت عنوان: «المهن: أخلاقياتها وآثارها في عصر الذكاء الاصطناعي»، مؤكدًا أن التقدم التقني المتسارع يفرض على المجتمعات ضرورة ترسيخ القيم الأخلاقية في مختلف المهن.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أوضح الدكتور حسين محمد الثقافي أن الإسلام ينظر إلى المهنة بوصفها رسالة ومسؤولية قبل أن تكون وسيلة للكسب، مشددًا على أن الأخلاق المهنية، مثل الأمانة والإتقان وتحمل المسؤولية، تشكل الأساس الحقيقي لاستقرار المجتمعات وحفظ كرامة الإنسان.

وأشار فضيلته إلى أن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يقدمه من فرص كبيرة لتطوير المهن وتحسين الأداء، قد يتحول إلى أداة سلبية إذا لم يُضبط بإطار قيمي وأخلاقي واضح، يراعي المقاصد الإنسانية الكبرى، وفي مقدمتها العدل وصيانة الحقوق وحفظ كرامة الإنسان.

كما أكد نائب مفتي الهند أن مستقبل المهن لا ينفصل عن الضمير الإنساني والتشريع الرشيد، داعيًا إلى إعداد كوادر مهنية تجمع بين الكفاءة العلمية والمهارة التقنية، وبين التأهيل الأخلاقي والسلوكي، بما يضمن توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان لا الإضرار به.

واختتم الدكتور حسين محمد الثقافي كلمته بالتأكيد على أهمية دور المؤسسات الدينية والعلمية في توجيه الخطاب المهني والأخلاقي، ومواكبة التحولات التقنية المعاصرة برؤية متوازنة تجمع بين التقدم العلمي والثوابت القيمية.

