أراد قميصي..أيوبي يكشف لحظة طريفة مع شوبير قبل ركلة الترجيح أمام مصر
المفوضية الأوروبية: الاتحاد يمتلك كل المقومات لجذب الاستثمارات وتعزيز نفوذه
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

نائب مفتي الهند: أخلاقيات المهن ضرورة ملحّة في عصر الذكاء الاصطناعي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 شارك الدكتور حسين محمد الثقافي، نائب مفتي الهند، في فعاليات المؤتمر الدولي المنعقد في القاهرة تحت عنوان: «المهن: أخلاقياتها وآثارها في عصر الذكاء الاصطناعي»، مؤكدًا أن التقدم التقني المتسارع يفرض على المجتمعات ضرورة ترسيخ القيم الأخلاقية في مختلف المهن.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أوضح الدكتور حسين محمد الثقافي أن الإسلام ينظر إلى المهنة بوصفها رسالة ومسؤولية قبل أن تكون وسيلة للكسب، مشددًا على أن الأخلاق المهنية، مثل الأمانة والإتقان وتحمل المسؤولية، تشكل الأساس الحقيقي لاستقرار المجتمعات وحفظ كرامة الإنسان.

وأشار فضيلته إلى أن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يقدمه من فرص كبيرة لتطوير المهن وتحسين الأداء، قد يتحول إلى أداة سلبية إذا لم يُضبط بإطار قيمي وأخلاقي واضح، يراعي المقاصد الإنسانية الكبرى، وفي مقدمتها العدل وصيانة الحقوق وحفظ كرامة الإنسان.

كما أكد نائب مفتي الهند أن مستقبل المهن لا ينفصل عن الضمير الإنساني والتشريع الرشيد، داعيًا إلى إعداد كوادر مهنية تجمع بين الكفاءة العلمية والمهارة التقنية، وبين التأهيل الأخلاقي والسلوكي، بما يضمن توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان لا الإضرار به.

واختتم الدكتور حسين محمد الثقافي كلمته بالتأكيد على أهمية دور المؤسسات الدينية والعلمية في توجيه الخطاب المهني والأخلاقي، ومواكبة التحولات التقنية المعاصرة برؤية متوازنة تجمع بين التقدم العلمي والثوابت القيمية.
 

حسين محمد الثقافي نائب مفتي الهند مفتي الهند الذكاء الاصطناعي مستقبل المهن

