ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد حماس..ويؤكد: نزع السلاح شرط أساسي للاستقرار
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأوقاف تعلن نتائج المرحلة الأولى من التصفية قبل النهائية لدوري النجباء 2025

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف نتيجة المرحلة الأولى من التصفية قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء لعام 2025م، والتي أسفرت عن تصعيد عدد من المديريات إلى المرحلة الثانية، بعد اجتيازها مراحل التقييم المعتمدة بنجاح.

وضمّت قائمة المديريات المتصعّدة: كفر الشيخ، الديوان العام، بورسعيد، الجيزة، سوهاج، المنوفية، أسوان، الأقصر، الدقهلية، الغربية، الشرقية، بني سويف، البحر الأحمر، القاهرة، القليوبية، الفيوم، أسيوط، السويس.

وأشادت لجنة التحكيم بالمستوى المتميّز للمشاركين، مؤكدة أن ما قدموه يعكس جدية واضحة في الإعداد، وتمكنًا علميًا، وحسن أداء، مشيرةً إلى أن النتائج جاءت عقب اجتياز الاختبارات وفق المعايير العلمية والضوابط المقررة.

وتقدّمت وزارة الأوقاف بخالص التهنئة للمديريات التي تم تصعيدها، متمنيةً دوام التوفيق والنجاح لجميع المتسابقين في المراحل المقبلة من المسابقة.

ومن المقرر أن يُعقد الدور قبل النهائي بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 من يناير 2026م، وذلك وفق الجدول المرفق.
 

وافتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين ثم تفقدوا أجنحة المعرض ومنها الأجنحة الدينية المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، وفي مقدمتها أجنحة الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق كلٌّ من: الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب عدد من قيادات المؤسسات الدينية والثقافية.

اطّلع رئيس الوزراء ووزير الأوقاف خلال الجولة على أبرز إصدارات الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وما تقدمه هذه الأجنحة من مؤلفات علمية وفكرية تعكس رسالة المؤسسات الدينية المصرية في نشر الوسطية والاعتدال، وترسيخ الوعي الديني الرشيد، ومواجهة الأفكار المتطرفة بالفكر والعلم.

وزارة الأوقاف التصفية قبل النهائية دوري النجباء

