إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

جناح الطفل بمعرض الكتاب يناقش كتاب "قصص الحيوان في القرآن" أحد إصدارات رؤية للنشء

جناح الطفل بمعرض الكتاب يناقش كتاب "قصص الحيوان في القرآن"
جناح الطفل بمعرض الكتاب يناقش كتاب "قصص الحيوان في القرآن"
شيماء جمال

نظم جناح الطفل فعالية ثقافية متميزة بعنوان: «اعرف موهبتك.. من خلال كتاب قصص الحيوان في القرآن» برعاية من الدكتور/ أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

نظمت الندوة على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين.وذلك في إطار التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ووزارة الثقافة، ووسط تفاعل كبير من الرواد والحضور من الأطفال وأسرهم, بمشاركة الأستاذة نجلاء علام، وأدارت الحوار الدكتورة/ هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومسئولة ملف الطفل، حيث دارت الندوة في أجواء حوارية تفاعلية اعتمدت على السؤال، والنقاش المباشر مع الأطفال، بما أسهم في جذب انتباههم وتحفيز مشاركتهم.

وتناولت الندوة قصص الحيوان في القرآن الكريم باعتبارها مدخلا تربويا، وإبداعيا لاكتشاف مواهب الأطفال، وتنمية قدراتهم التعبيرية والخيالية، مع تسليط الضوء على القيم والمعاني الإنسانية والتربوية التي تحملها هذه القصص، وأثرها في بناء الشخصية، وغرس مفاهيم الخير، والرحمة، والتفكر، وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم بأسلوب مبسط وجاذب.

وأكدت الندوة أهمية توظيف قصص الحيوان في القرآن في أدب الطفل المعاصر، وربطها بتنمية المواهب المختلفة لدى النشء، سواء في القراءة، أو الكتابة، أو الرسم، أو التعبير الشفهي، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بقيمه وهويته.

و شهدت الفعالية تفاعلا لافتا من الأطفال، وأولياء الأمور، الذين شاركوا بأسئلتهم، ومداخلاتهم، في مشهد يعكس نجاح الفعالية، ويؤكد أهمية الشراكة بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ووزارة الثقافة في دعم الأنشطة الثقافية الموجهة للطفل، وترسيخ دور معرض القاهرة الدولي للكتاب كمنصة فاعلة لبناء الوعي، وتنمية المواهب منذ الصغر.

جناح الطفل معرض الكتاب جناح الطفل بمعرض الكتاب صص الحيوان في القرآن معرض القاهرة الدولي للكتاب

