قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
توفير مواصلات وطعام وشراب.. الأوقاف تستعد لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر
وزير الري: الحفاظ على الأشجار بجانبي الترع وحظر قطعها
لغير الموظفين .. ازاي تعمل اشتراك مترو | الخطوات والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

معرض الكتاب.. الأزهر للفتوى يوضح فى خطوات بسيطة كيف تحب القراءة

الأزهر للفتوى يوضح فى خطوات بسيطة كيف تحب القراءة
الأزهر للفتوى يوضح فى خطوات بسيطة كيف تحب القراءة
شيماء جمال

بالتزامن مع افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب، بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فى خطوات بسيطة كيف تحبُّ القراءةَ؟

وقال الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: قد ترى نفسَك من أولئك الذين لا يحبّون القراءة، ولا يجيدون فنَّ تقليبِ الصّفحات، أو إنهاءِ قراءةِ الكتب، وقد تستطيعُ أن تذكرَ هذا عن نفسِك بكلّ شجاعة.

وتابع: ولكن اسمح لي أن أُدهشَك بحقيقةٍ لعلك تعرفُها عن نفسِك لأوّل مرةٍ: غيرُ صحيحٍ أنك لا تحبُّ القراءةَ.

كلُّ الأمرِ أنك لم تكتشفْ نفسَك بعد، ولم تعرفْ ما الذي يتعيَّنُ عليك قراءتُه، وغالبًا ترى القراءةَ عُكوفًا على كتابٍ ضخمٍ معقدٍ لساعات طويلة في عُزلةٍ عن الناس، ولا شكّ هذا تصوّرٌ مغلوطٌ عنها.

كيف تحب القراءة

وأوضحت انه ينبغى عليك لكي تُحبَّ القراءةَ ان تتبع الخطواتِ الآتيةَ:

(1) بسِّط مفهومَك عن القراءة، واجعلها نشاطًا يوميًّا خفيفًا دون هجرٍ للخَلْق، أو انقطاعٍ عن الحياة.

(2) نوِّعْ قراءاتِك، ووسِّع دائرةَ اطّلاعِك؛ فمجالاتُ القراءةِ متعددةٌ، منها الجدّيُّ والهزليُّ، والأدبيُّ والعلمي.. إلخ، ثمَّ أقْبِل على ما وجدتَ متعتَه، واستشعرت فائدتَه.

(3) لا تَقصرْ قراءتَك على الكتب الورقية -مع أهميتها-؛ فقد تناسبُك الكتبُ الإلكترونية أكثر؛ لما فيها من مميّزاتٍ كتوفيرِ الوقت، وخِفَّةِ الحمل، وسهولةِ الوصولِ للمراد.

(4) تدرَّجْ في القراءة؛ فلا تبدأ بمطوَّلاتِ الكتب، معقّدةِ الأسلوب؛ بل ابدأ ببسيطِها، وواضحِها، قليلِ الورقات.

(5) دوِّن الفوائدَ التي تمرّ عليك عند القراءة حتى تتمكنَ من الرجوع إليها متى أردتَ.

(6) ضعْ للقراءة خُطَّةً شهريَّة أو سنويَّة حتى يمكنَك تقييمُ تجربتِك، وتحسينُ خطّتِك القادمة.

(7) اجعل القراءةَ أوَّل ما تلجأُ إليه في بحثك عمَّا أردتَ معرفتَه؛ فإن فعلتَ؛ زادَ ارتباطُك بها، وأحببتَها.

(8) كوِّن في بيتك مكتبةً متنوِّعةً ولو صغيرة؛ فاقتناءُ الكتب وقُربُها يشجعان على القراءة.

(9) انقلْ ما تعلَّمتَه من القراءة إلى غيرك؛ فزكاةُ العلم تعليمُه النَّاس، وهو أمرٌ يحثُّ على القراءة، ويشعرُك بقيمة العلم ورسالته.

معرض القاهرة الدولى للكتاب معرض الكتاب كيف تحبُّ القراءةَ القراءة كيف تحب القراءة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

جناح الأزهر يوثق تاريخ "شِعر النساء" في الأدب العربي

بين دفتي كتاب يطبع للمرة الأولى.. جناح الأزهر يوثق تاريخ شِعر النساء في الأدب العربي

تجربة عملية حية لترميم مخطوطة بجناح الأزهر

لأول مرة.. تجربة عملية حية لترميم مخطوطة بجناح الأزهر

خطيب المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: بالحفاظ على الشباب يعلو شأن الأمة وترتفع صروح نهضتها

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد