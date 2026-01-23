برنامج ثقافي سعودي طوال أيام معرض الكتاب.. تفاصيل

أكد الدكتور عبد اللطيف الواصل الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة بالسعودية، أن هناك 11 جهة حكومية وغير حكومية ثقافية تشارك بـ معرض الكتاب بالقاهرة، من خلال هيئة الأدب السعودية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة بالسعودية، خلال لقاء عبر القناة الأولى، أن هناك تعاون كبير في المعرض، وأن هناك مشاركة كبير من الجمهور، وأن مصر توفر كل سبل الدعم بالمعرض.

ولفت إلى أن ما يتم عرض يربط الثقافات ببعض، وأن هناك كتب لصغار السن، وكبار السن، فما يتم عرض بالمعرض يناسب جميع الأعمار، وأن هناك اهتمام من هيئة الأدب بتقديم كل أنواع الكتب.

أهم المعارض العربية للكتاب

وأشار إلى أن معرض القاهرة للكتاب يعتبر من أهم المعارض العربية للكتاب، وأن الإقبال عليها يكون شديد، وأن العلاقات المصرية كبير وشديدة في جميع المجالات، وأن المعرض يعزز حجم التبادل الثقافي بين مصروالسعودية، وأن هناك برنامج ثقافي كامل يمتد لـ مدة المعرض، وأن هناك مشاركة لـ 15 أديب سعودي بالمعرض.