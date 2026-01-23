أحمد زايد: مكتبة الإسكندرية تحتفل دائمًا بمعرض الكتاب وتشارك بسلاسل كتب

أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن مكتبة الإسكندرية تحتفل دائمًا بمعرض الكتاب، وأن المكتبة تقوم بعمل معرض دولي، أصغر من الذي يتم حاليا في معرض الكتاب، يكون في شهر يوليو.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، خلال لقاء عبر القناة الأولى، أن هناك مشاركة من مكتبة الإسكندرية في معرض الكتاب، ويكون هناك حرص على تقديم أصدارات مختلفة في كل دورة جديدة للمعرض.

ولفت إلى أن هناك كتاب مهم جدا يعرض بمعرض الكتاب القائم حاليًا، وأن هناك سلاسل من الكتب تعرض بشكل مستمر في كل معرض، وأن الهدف من الذي يتم يجعل الشباب تفكر.

وأشار إلى أن هناك عدد من أبناء المكتبة يشاركون في الندوات التي تتم في معرض الكتاب، وأنه يشارك أيضًا في الندوات التي تتم في المعرض، لشخصيات كبيرة ومؤثرة.