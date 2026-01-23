قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعزيزات بمحيط معرض الكتاب والمتحف الكبير.. نشرة المرور اليوم الجمعة

اللواء احمد هشام الخبير المروري
اللواء احمد هشام الخبير المروري
ندى سويفى

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن تفاصيل نشرة مرور صباح اليوم الجمعة، والذي يوافق إجازة رسمية لكافة أجهزة الدولة الحكومية، والقطاعين العام والخاص، إلى جانب تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، وامتحانات نصف العام الدراسي، وهو ما انعكس بشكل واضح على حالة السيولة المرورية في الشارع المصري منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأوضح الخبير المروري أن الحركة المرورية شهدت هدوءًا ملحوظًا على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية، مع انخفاض كبير في الأحجام المرورية، في ظل انتشار مكثف للخدمات المرورية المدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية، للتعامل الفوري مع أي أعطال أو معوقات قد تؤثر على حركة السير على مدار اليوم.

وأشار اللواء أحمد هشام إلى وجود تنسيق تام ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة الأحوال الجوية، خاصة مع تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الساحلية والزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، إلى جانب نشاط الرياح التي قد تصل سرعتها إلى 30 كيلومترًا في الساعة.

وشدد على ضرورة التزام قائدي المركبات بالحذر الشديد، وتجنب السفر خلال الفترة من الثانية صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، بما يضمن القيادة الآمنة والحفاظ على الأرواح.

وأضاف أن جميع مناطق الأعمال جرى تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة، إلى جانب نشر العلامات الإرشادية والتنظيمية، لتوجيه قائدي المركبات إلى المحاور البديلة، مع التأكيد على الابتعاد عن مناطق الإصلاحات، حتى لا تتسبب في تكدسات مرورية غير مبررة.

كما تم منذ الصباح الباكر تكثيف التنسيق بين غرف عمليات المرور بمحافظات القيادة الكبرى، لمتابعة خطوط السير على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية، بالتزامن مع توجه أعداد من المواطنين ذهابًا وإيابًا إلى المحافظات المختلفة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع أسرهم.

وبالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، شهدت المناطق المؤدية إلى التجمع الخامس استعدادات مرورية خاصة، تحسبًا لزيادة الإقبال الجماهيري خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتم تعزيز الخدمات المرورية بالمناطق المحيطة بقاعة المؤتمرات الدولية، خاصة للقادمين من نفق شارع التسعين وكوبري الواحة، إلى جانب تكثيف التواجد المروري بالطريق الدائري، لضمان السيولة المرورية وسرعة التعامل مع أي كثافات طارئة.

كما شملت المتابعة الميدانية المناطق الأثرية والمتاحف، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، الذي يشهد إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث جرى تعزيز الخدمات المرورية بميدان الرماية، مع منع الانتظار نهائيًا، وتوجيه قائدي المركبات إلى ساحات الانتظار البديلة.

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

المهنُ في الإسلامِ طريقُ العمرانِ والإيمانِ معًا

المهنُ في الإسلامِ طريقُ العمرانِ والإيمانِ معا.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

علي جمعة يحاضر في جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

علي جمعة يحاضر في جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

الأوقاف تفتتح 39 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الأوقاف تفتتح 39 مسجدا اليوم الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

