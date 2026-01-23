تعزيزات بمحيط معرض الكتاب والمتحف الكبير.. نشرة المرور اليوم الجمعة

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن تفاصيل نشرة مرور صباح اليوم الجمعة، والذي يوافق إجازة رسمية لكافة أجهزة الدولة الحكومية، والقطاعين العام والخاص، إلى جانب تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، وامتحانات نصف العام الدراسي، وهو ما انعكس بشكل واضح على حالة السيولة المرورية في الشارع المصري منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأوضح الخبير المروري أن الحركة المرورية شهدت هدوءًا ملحوظًا على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية، مع انخفاض كبير في الأحجام المرورية، في ظل انتشار مكثف للخدمات المرورية المدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية، للتعامل الفوري مع أي أعطال أو معوقات قد تؤثر على حركة السير على مدار اليوم.

وأشار اللواء أحمد هشام إلى وجود تنسيق تام ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة الأحوال الجوية، خاصة مع تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الساحلية والزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، إلى جانب نشاط الرياح التي قد تصل سرعتها إلى 30 كيلومترًا في الساعة.

وشدد على ضرورة التزام قائدي المركبات بالحذر الشديد، وتجنب السفر خلال الفترة من الثانية صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، بما يضمن القيادة الآمنة والحفاظ على الأرواح.

وأضاف أن جميع مناطق الأعمال جرى تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة، إلى جانب نشر العلامات الإرشادية والتنظيمية، لتوجيه قائدي المركبات إلى المحاور البديلة، مع التأكيد على الابتعاد عن مناطق الإصلاحات، حتى لا تتسبب في تكدسات مرورية غير مبررة.

كما تم منذ الصباح الباكر تكثيف التنسيق بين غرف عمليات المرور بمحافظات القيادة الكبرى، لمتابعة خطوط السير على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية، بالتزامن مع توجه أعداد من المواطنين ذهابًا وإيابًا إلى المحافظات المختلفة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع أسرهم.

وبالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، شهدت المناطق المؤدية إلى التجمع الخامس استعدادات مرورية خاصة، تحسبًا لزيادة الإقبال الجماهيري خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتم تعزيز الخدمات المرورية بالمناطق المحيطة بقاعة المؤتمرات الدولية، خاصة للقادمين من نفق شارع التسعين وكوبري الواحة، إلى جانب تكثيف التواجد المروري بالطريق الدائري، لضمان السيولة المرورية وسرعة التعامل مع أي كثافات طارئة.

كما شملت المتابعة الميدانية المناطق الأثرية والمتاحف، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، الذي يشهد إقبالًا جماهيريًا ملحوظًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث جرى تعزيز الخدمات المرورية بميدان الرماية، مع منع الانتظار نهائيًا، وتوجيه قائدي المركبات إلى ساحات الانتظار البديلة.