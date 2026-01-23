كواليس العثور على جثمان مسن يمني داخل شقة بأكتوبر

تباشر الجهات المختصة التحقيق في وفاة مسن يحمل الجنسية اليمنية داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التحقيقات بحسب ما ورد في التقرير الطبي أن الوفاة طبيعية بعد إصابة المتوفى بسكتة قلبية أثناء تواجده بمفرده داخل شقته.

كما أكدت تحريات رجال البحث الجنائي عدم وجود شبهة جنائية من خلال فريق بحث قام بعمل التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان وأحد أقارب المتوفى والذي اكتشف بعدما توجه لمنزله عقب أن استشعر غيابه فقام بإبلاغ الجهات المعنية بوجود اشتباه في دخوله بحالة غيبوبة مفاجئة.

ومع وصول فرق الإسعاف والقوة الأمنية إلى شقة المتوفى الموجودة داخل كمبوند على طريق الفيوم فرضت طوقا أمنيا حول الشقة السكنية للمعاينة الأولية.

وبفحص الجثمان، تبين أن المتوفى فارق الحياة وتم نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.