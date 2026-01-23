قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عتاد عسكري أمريكي مدمر يتجه نحو إيران.. وسط تصاعد التوتر الإقليمي
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات
كواليس العثور على جثمان مسن يمني داخل شقة بأكتوبر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز
الطقس اليوم.. استمرار نشاط الرياح وأتربة عالقة في الجو مصحوبة بأمطار
طهران ترد على دعوة زلينسكي لضرب إيران: العالم لم يعد يحتمل المهرجين
أبرز مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
دبروا احتياجتكم.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق بالجيزة اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026
ما أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات؟.. الإفتاء توضح
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط
حوادث

كواليس العثور على جثمان مسن يمني داخل شقة بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر الجهات المختصة التحقيق في وفاة مسن يحمل الجنسية اليمنية داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التحقيقات بحسب ما ورد في التقرير الطبي أن الوفاة طبيعية بعد إصابة المتوفى بسكتة قلبية أثناء تواجده بمفرده داخل شقته.

كما أكدت تحريات رجال البحث الجنائي عدم وجود شبهة جنائية من خلال فريق بحث قام بعمل التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان وأحد أقارب المتوفى والذي اكتشف بعدما توجه لمنزله عقب أن استشعر غيابه فقام بإبلاغ الجهات المعنية بوجود اشتباه في دخوله بحالة غيبوبة مفاجئة.

ومع وصول فرق الإسعاف والقوة الأمنية إلى شقة المتوفى الموجودة داخل كمبوند على طريق الفيوم فرضت طوقا أمنيا حول الشقة السكنية للمعاينة الأولية.

وبفحص الجثمان، تبين أن المتوفى فارق الحياة وتم نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أكتوبر العثور على جثمان مسن يمني 6 أكتوبر

