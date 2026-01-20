قرار عاجل بشأن المتهم بـ.قتل الفنان مختار سعيد

أحالت النيابة العامة بأكتوبر، المتهم بقتل الفنان مختار سعيد ، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

وشهدت جريمة مصرع الفنان سعيد مختار ، تفاصيل وتطورات مثيرة عقب خروج دفاعه لتفجر عدة مفاجآت حول علاقته بوالدة ابنه التي تزوجت من آخر عرفيا وقام زوجها العرفي بقتل الفنان أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر.

وفجرت شيرين جودة محامية سعيد مختار ، مفاجأة صادمة بأن ما يتردد أن الفنان طلق زوجته عار تماما عن الصحة وأنها مازالت زوجته وعلى ذمته وأنها بزواجها عرفيا من آخر جمعت بين زوجين وأن سعيد مختار أصيب بصدمة فور علمه بعلاقتها بالشخص الآخر وأن الزوجة رفعت دعوى خلع منذ شهر سبتمبر الماضي ولم يصدر فيها حكم حتى الآن أي أنها مازالت على ذمة الفنان سعيد مختار وتزوجت من شخص آخر.

وأضافت شيرين جودة، في بث مباشر "لايف" عبر صفحتها الشخصية أن الفنان سعيد مختار في أول شهر نوفمبر الماضي استأجر شقة لزوجته وقبل الجريمة بعدة ساعات قام بتحويل مبلغ مالي لها من أجل الإنفاق على ابنه سليم الذي كانت تمنعه من رؤيته منذ فترة حتى تم التواصل بينهما لرؤية ابنه مساء يوم الجمعة الماضي الذي وقعت به الجريمة حيث حضرت إلى النادي رفقة زوجها العرفي رغم وجود زوجها والد طفلها.

وأكدت على عدم صحة ما تداول بأن الفنان سعيد مختار كان يحمل سلاح أبيض وأن المتهم عاطف. ع.ا هو من كان يحمل السلاح الأبيض في سيارته وقتل سعيد بـ3 طعنات في القلب وليس كما زعم المتهم أنه كان يدافع عن نفسه وحاول جذب السكين منه فأصابته بجرح أسفل الذراع، مشيرة إلى أن النيابة أصدرت قرارا بتشريح جثة الفنان سعيد مختار وأنهم في انتظار صدور تصريح الدفن.

وقالت إن الطفل سليم شاهد والده يقتل أمامه وأن والدته أخذته وفرت هاربة فور وقوع الجريمة تاركة الفنان غارقا في دمائه والمتهم بجوار جثته كما ذكر بعض أصدقاء سعيد مختار أن المتهم كان يتردد على كافيه يمتلكه الفنان بشكل شبه يومي ويزعم صداقته حتى ارتبط بزوجته بعلاقة ثم تزوجا عرفيا رغم أنها مازالت متزوجة ولم يصدر قرار بطلاقها.

من جانبه أقر المتهم "عاطف. ع" 61 عامًا، خلال التحقيقات بأنه تزوج عرفيًا من طليقة الفنان منذ نحو 3 أشهر، وأنه كان بصحبتها في يوم الواقعة، حيث توجهت الأخيرة إلى النادي مع نجلها البالغ 9 سنوات لرؤية والده.

وذكر المتهم أنه كان في انتظارها داخل سيارته بالقرب من بوابة النادي، ثم اصطحبها للجلوس في أحد الكافيهات، مؤكدا أنه فوجئ بطليق زوجته، الفنان سعيد مختار، يعترض طريق السيارة عقب انتهائه من رؤية ابنه.

وقال المتهم في اعترافاته إن المجني عليه بدا في حالة انفعال شديد، وبدأ في توجيه عبارات حادة واتهامات له ولزوجته، قبل أن يحاول فتح باب السيارة بالقوة.

وأضاف المتهم أن الفنان الراحل استل سكينًا كان بحوزته، واعتدى عليه مسببًا له جرحًا في اليد، وخلال محاولة صدّ الاعتداء – وفق رواية المتهم – حدث اشتباك بالأيدي، وخلاله تحركت السكين بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة المجني عليه بجرح نافذ أسفل الذراع، تسبب لاحقًا في وفاته.

وأكد المتهم أمام النيابة أنه لم يقصد إيذاء أو قتل الفنان، وأن ما حدث كان نتيجة "دفاعه عن نفسه ومحاولة تفادي الضرب"، مؤكدًا أن السكين كانت في يد المجني عليه وليس في حوزته.

وأكدت زوجة المتهم – طليقة المجني عليه – روايته، مؤكدة أن طليقها واجههما بشكل عدائي، وحاول الاعتداء على زوجها داخل السيارة، ما تسبب في وقوع الاشتباك.

وطلبت النيابة تقارير الطب الشرعي لتحديد كيفية حدوث الإصابة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط النادي، وسماع أقوال الشهود المتواجدين وقت الواقعة.