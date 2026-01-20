قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تستعد لـ ضم المنيا إلى منظومة التأمين الشامل
المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
حوادث

إحالة مقاول سحل وضرب زوجته في البراجيل للمحاكمة

المتهم
المتهم
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية إحالة مقاول إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح لاتهامه بضرب وسحل زوجته في البراجيل بعدما استغاثت بالأجهزة الأمنية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب واحتجازها بالمنزل بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لمركز شرطة أوسيم من القائمة على النشر مقيمة بدائرة المركز بتضررها من قيام زوجها مقاول - مقيم بذات العنوان بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لخلافات زوجية.

 أمكن ضبط المشكو فى حقه.. وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقاول سحل وضرب زوجته البراجيل النيابة العامة

