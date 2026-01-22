كفالة مالية.. إخلاء سبيل طبيب عظام شهير بعد اتهامه بالتحرش بالدقي

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل طبيب علاج عظام شهير، بعد اتهامه من سيدة خليجية بالتحرش بها داخل عيادته أثناء توقيع الكشف الطبي عليها بمنطقة الدقي، وذلك مقابل كفالة مالية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من السيدة، اتهمت فيه الطبيب بالتحرش بها خلال الكشف الطبي داخل عيادته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط الطبيب، وبمواجهته أنكر الاتهامات الموجهة إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

وبعد الاستماع لأقوال الطرفين، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الطبيب بكفالة مالية، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ القرار القانوني المناسب.