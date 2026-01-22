أوهماهم بتسريب أسئلة الامتحانات.. سقوط نصابين استوليا على أموال المواطنين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام شخصين بالزعم بقدرتهما على تسريب الإمتحانات الخاصة بإحدى المراحل التعليمية بمقابل مادى.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مقيمان بنطاق بمحافظتى "الأقصر وسوهاج") وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالنصب والإحتيال على راغبى نماذج الإمتحانات للشهادات الدراسية من خلال إدارة عدة صفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تزعم قدرتهما على تسريب أسئلة الإمتحانات ونشر أسئلة إمتحانات الأعوام السابقة بزعم كونها الأسئلة التى ستشملها الإمتحانات "على خلاف الحقيقة"مقابل تحويل مبالغ مالية لهما عبر أحد التطبيقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





