جلسات علاج طبيعي.. تفاصيل التحقيق مع طبيب شهير اتهمته خليجية بالتحرش بالدقي

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع طبيب عظام شهير بتهمة التحرش بسيدة خليجية داخل عيادته بمنطقة الدقي.

وواجهت جهات التحقيق الطبيب بالاتهام المنسوب اليه بالتحرش بمريضته الا انه أنكر قيامه بالتحرش بها وأكد أنه يقوم بإجراء جلسات علاج طبيعي لعديد من المرضى ولم يتهمه أحدا مسبقا بذلك الاتهام.

وتجري الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها لكشف ملابسات اتهام طبيب شهير بالتحرش بمريضة داخل عيادة بمنطقة الدقي.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الدقي بتقديم سيدة بلاغا ضد طبيب عظام وإصابات ملاعب شهير تتهمه بالتحرش بها اثناء توقيعه الكشف الطبي عليها داخل عيادته بدائرة القسم.

تمكنت قوة أمنية من القاء القبض على الطبيب المشكو في حقه وبمواجهته أنكر ارتكابه للواقعة، فتم تحرير المحضر اللازم واحالته الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.