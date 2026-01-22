قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جريمة تهز الغربية.. القصة الكاملة لإنهاء حياة مسن على يد أولاده في زفتى
المشاط: جهود مكثفة لزيادة التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص
خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم
حسام حسن: الجماهير المغربية لها الحق في تشجيع أي منتخب وساعدونا للاستعداد للمونديال
محمد الباز يفتح الصناديق المغلقة لرحيل صاحب نوبل في معرض الكتاب
مجدي مرشد يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف إعفاء الموبايلات الواردة من الخارج
ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده المتواصلة في دعم عملية السلام
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو
فضل صوم الإثنين والخميس .. الإفتاء توضح
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
جلسات علاج طبيعي.. تفاصيل التحقيق مع طبيب شهير اتهمته خليجية بالتحرش بالدقي

ندى سويفى

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع طبيب عظام شهير بتهمة التحرش بسيدة خليجية داخل عيادته بمنطقة الدقي.

وواجهت جهات التحقيق الطبيب بالاتهام المنسوب اليه بالتحرش بمريضته الا انه أنكر قيامه بالتحرش بها وأكد أنه يقوم بإجراء جلسات علاج طبيعي لعديد من المرضى ولم يتهمه أحدا مسبقا بذلك الاتهام.

وتجري الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها لكشف ملابسات اتهام طبيب شهير بالتحرش بمريضة داخل عيادة بمنطقة الدقي.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الدقي بتقديم سيدة بلاغا ضد طبيب عظام وإصابات ملاعب شهير تتهمه بالتحرش بها اثناء توقيعه الكشف الطبي عليها داخل عيادته بدائرة القسم.

تمكنت قوة أمنية من القاء القبض على الطبيب المشكو في حقه وبمواجهته أنكر ارتكابه للواقعة، فتم تحرير المحضر اللازم واحالته الى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

بلاط انترلوك
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
طريقة عمل بسكوت القهوة
فريلاندر
