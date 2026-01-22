اتقلب بيهم الموتوسيكل .. مصرع شابين في حادث مروع بالصف

شهدت مدينة الصف حادثا مروريا مؤلما أودي بحياة شابين بعد انقلاب دراجة نارية يستقلونها، تم نقل جثماني الشابين لثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية، انقلبت لهما فلقيا مصرعهما متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.