موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا
ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده لإحلال السلام في غزة
هاني أبوريدة: نجهز لمونديال 2026 وبشكر حسام حسن في كأس أمم إفريقيا
اليوم.. النطق بالحكم على توربيني البحيرة لاتهامه بخطف وهتك عرض صغار
بدء مؤتمر وزير الرياضة واتحاد الكرة وحسام حسن بعزف السلام الوطني
مصرع رئيس تفتيش محكمة بالمعاش في حادث سير على الطريق الزراعي بالبحيرة
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: أشكر الرئيس المصري على جهوده بشأن غزة
رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: فتح معبر رفح من الاتجاهين الأسبوع المقبل
العثور على جثة مسن في حالة تحلل بعد 3 أيام من وفاته داخل منزله بالبحيرة
الرئيس الأمريكي: مجلس السلام يضم القادة الأفضل في العالم
مدبولي: نعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية ذات المردود الصناعي والاقتصادي
ترامب: الجميع أبدى رغبته في الانضمام لمجلس السلام بشأن غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

اتقلب بيهم الموتوسيكل .. مصرع شابين في حادث مروع بالصف

ندى سويفى

شهدت مدينة الصف حادثا مروريا مؤلما أودي بحياة شابين بعد انقلاب دراجة نارية يستقلونها، تم نقل جثماني الشابين لثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية، انقلبت لهما فلقيا مصرعهما متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شابين حادث مروع الصف مدينة الصف

