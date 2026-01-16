قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ويجز يفاجئ الجمهور بزواجه: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات
أسهل طريق للاستثمار بالشهادات البنكية.. كلمة السر
حققت نتائج إيجابية.. النصر للملاحات تصدر أكبر شحنة ملح في تاريخها من ميناء العريش
مهلة لا تتجاوز 3 أشهر للبت في طلبات اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي.. تفاصيل
الزراعة: متابعة محصول القطن تسبب في زيادة الإنتاج
أنت لسه صغير.. شاب ينهي حياته لرفض والده زواجه لصغر سنه
المستقبل مفتوح.. الغموض يكتنف مصير محمد صلاح مع ليفربول
مصادر باتحاد الكرة: اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي عقب كأس العالم شائعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بقراءة الشيخ محمد أبو العلا من دولة التلاوة
بوتين ونتنياهو يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط وإيران
فرنسا تمنع العمال والموظفين من الصلاة في أوقات ومكان العمل
يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين
حوادث

أنت لسه صغير.. شاب ينهي حياته لرفض والده زواجه لصغر سنه

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

شهدت مدينة الصف، حادثا محزنا بعدما أنهى شاب حياته بتناول حبة الغلة السامة لرفض والده زواجه لصغر سنه حيث يبلغ من العمر ١٨ عاما.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى الصف المركزي باستقبال شاب مصابا بحالة إعياء وفارق الحياة قبل إسعافه، وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح البلاغ لفحص ملابساته وبيان حقيقة الواقعة.

وتبين من الفحص، أن الشاب المتوفي قرر إنهاء حياته بعد طلبه من والده مساعدته للزواج إلا أن والده رفض لصغر سنه فتناول الشاب حبة الغلة السامة ليلقى مصرعه، وتم إيداع الجثة بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة. 

الصف مدينة الصف حبة الغلة السامة

