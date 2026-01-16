أنت لسه صغير.. شاب ينهي حياته لرفض والده زواجه لصغر سنه

شهدت مدينة الصف، حادثا محزنا بعدما أنهى شاب حياته بتناول حبة الغلة السامة لرفض والده زواجه لصغر سنه حيث يبلغ من العمر ١٨ عاما.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى الصف المركزي باستقبال شاب مصابا بحالة إعياء وفارق الحياة قبل إسعافه، وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح البلاغ لفحص ملابساته وبيان حقيقة الواقعة.

وتبين من الفحص، أن الشاب المتوفي قرر إنهاء حياته بعد طلبه من والده مساعدته للزواج إلا أن والده رفض لصغر سنه فتناول الشاب حبة الغلة السامة ليلقى مصرعه، وتم إيداع الجثة بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.