التحقيق في حريق نخيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها في نشوب حريق داخل كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائة لفحص ملابسات الحريق وتحديد أسبابه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب في مخلفات داخل أرض زراعية تابعة لكلية الزراعة ببولاق الدكرور، وامتدت النيران إلى عدد من الأشجار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق بالمنطقة الزراعية المجاورة لكلية الزراعة بجامعة القاهرة وعلى الفور أمر اللواء محمد مجدى أبوشميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بتوجيه رجال الأمن إلى مكان البلاغ، ومن خلال المعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمخلفات بالأرض الزراعية المجاورة لكلية الزراعة بجامعة القاهرة وامتد إلى عدد من أشجار النخيل بفعل الرياح الناتجة عن احوال الطقس السيئ.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي أخمدت الحريق، ويواصل قوات البحث الجنائي جهودهم في كشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.