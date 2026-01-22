السيطرة على حريق عقار بحدائق القبة.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب في عقار بمنطقة حدائق القبة وامتدت النيران لباقى العقار المشتعل وتبين من التحريات والتحقيقات أن النيران بدأت في مطعم أسفل العقار وارتفعت السنة اللهب لتصل لباقي طوابق العقار.

حريق حدائق القبة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم بمنطقة حدائق القبة وانتشار النيران للعقار.

انتقلت على الفور قوات الدفاع المدني وضباط شرطة حدائق القبة لمكان الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على النيران وتحرر محضر بالواقعة وجار اخطار النيابة للتحقيق .