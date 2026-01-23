قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
توفير مواصلات وطعام وشراب.. الأوقاف تستعد لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر
وزير الري: الحفاظ على الأشجار بجانبي الترع وحظر قطعها
لغير الموظفين .. ازاي تعمل اشتراك مترو | الخطوات والأوراق المطلوبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مصر للطيران تشارك في معرض Fitur للسياحة والسفر في مدريد

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

انطلقت فعاليات المعرض الدولي للسياحة والسفر Fitur 2026
فى نسخته رقم 46 والذي يقام في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 21 وحتى 25 يناير الحالي بمشاركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصري، ويعد معرض Fitur من أكبر الأسواق السياحية حول العالم التي يشارك فيها المتخصصون والخبراء في مجال السياحة والسفر .

 شهد جناح مصر للطيران زيارة وزير السياحة والأثار المصري ، شريف فتحي، الذي أثني على الدور الكبير الذي تقوم به مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، في دعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وأشاد بالتطور الكبير الذي تشهده مصر للطيران في جودة الخدمات المقدمة لعملائها.

 أكد الطيار أحمد عادل ، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، علي أن مشاركة مصر للطيران في المعارض الهامة تأتى فى إطار عرض أحدث خدمات الشركة وتطوير أسطولها وشبكة التشغيل الداخلية والدولية التي تصل إلى نقاط مختلفة حول العالم ، بالإضافة إلى عرض الاستراتيجية البيعية والتسويقية للشركة لجذب مزيد من الحركة الوافدة للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة، وأضاف "أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة لصناع السياحة والطيران حول العالم، نظرًا لأنه يعتبر من أهم المعارض السياحية الدولية، ويشارك فيه صناع القرار فى مجال السياحة والطيران من جميع أنحاء العالم".

ومن جانبه صرح الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن معرض Fitur يتمتع بأهمية كبيرة ويجذب عددا كبيرا من وكلاء ومنظمي السياحة، كما يوفر المعرض منصة مثالية لربط المحترفين في جميع مجالات السياحة والطيران، وأن قطاع السياحة على ارتباط وثيق بقطاع الطيران وتشكل الرحلات السياحية نسبة كبيرة من رحلات الطيران حول العالم، وتسعى مصر للطيران من خلال مشاركتها في المعرض لزيادة حصتها وتوسيع نطاق مشاركتها وتواجدها في الأسواق السياحية الهامة مستغلةً مكانة مصر كأحد أبرز الوجهات السياحية في العالم.

 عقد فريق عمل مصر للطيران برئاسة أشرف راتب ، رئيس قطاع السياحة (الكرنك) ، ومحمد معوض ، المدير الإقليمي لمصر للطيران بإسبانيا ، وفريق عمل قطاع السياحة (الكرنك) والإدارة العامة للتسويق بشركه مصر للطيران للخطوط الجوية، العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أكبر ممثلي وكلاء السياحة والسفر ومنظمي الرحلات حول العالم، لبحث سبل التعاون المختلفة ، ودراسة إمكانية تقديم عروض سياحية مختلفة ، تشمل برامج تسويقية وترويجية جديدة، لزيادة فرص النمو لمصر للطيران.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير عدد 16 رحلة أسبوعيا إلي إسبانيا ، بواقع عدد 7 رحلات بين مدريد والقاهرة ، وعدد 6 رحلات بين برشلونة والقاهرة ، وعدد 3 رحلات من مدريد وبرشلونة إلي الأقصر.

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

