معرض كنوز مطروح بالقاهرة والقليوبية والمنصورة.. المحافظ يعلن مفاجأة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم افتتاح معرض كنوز مطروح في نسخنه الرابعة، لإبراز التراث المحلي، وهو وجهة محافظة مطروح لجمع المحافظات الأخرى بالجمهورية.

وأضاف محافظ مطروح، خلال لقاء عبر القناة الأولى، أن هذا المعرض يقدم جميع المنتجات في مطروح وسيوة، وأن محافظ القاهرة كان موجود أمس بالمعرض، وأنه يقدم له الشكر على توفير مكان بالقاهرة لتقديم المنتجات التي تأتي من مطروح.

ولفت إلى أن هذا المعرض تم في محافظة القليوبية من قبل، وأنه ما يتم ينقل المنتجات من مطروح للمحافظات، وأن الفترة المقبلة وتحديدا في يوم 29 يناير سيتم عمل معرض جديد في المنصورة وبعد ذلك في القليوبية مرة ثانية وهذا قبل شهر رمضان.

وأشار إلى أن ما يتم يكون تسويق لأصحاب المعارض، ولـ المواطنين التي تنتج التمور والزيوت، وأن هناك بعض الأعشاب يتم توفيرها في المعرض.