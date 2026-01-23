قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال كبير على معرض كنوز مطروح للمُنتجات البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية

اقبال على معرض كنوز مطروح بالقاهرة
اقبال على معرض كنوز مطروح بالقاهرة
ايمن محمود

استقبل معرض كنوز  مطروح.. هدية مطروح للمحافظات اعدادا كبيرة من المواطنين للشراء من منتجات المعرض والمقام بحديقة الحرية بالقاهرة.

ياتى  اقامة المعرض فى إطار تبادل التراث من خلال إبراز المُنتجات البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظة مطروح، وتعزيز التعاون بين المحافظات ودعم الحرف والصناعات المحلية.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات، والتمور مع قرب حلول شهر رمضان الكريم والمشغولات اليدوية: مثل السجاد والكليم والمنسوجات الصوفية والتطريز والخزف والعطور: مثل العطور المستخلصة من النباتات الطبيعية التي تنمو في الصحراء والزيوت الطبيعية: مثل زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الأرجان والمنتجات الغذائية المميزة: مثل التمور والعسل وزيت الزيتون والمربى.

واوضح محمد أنور مدير عام السياحة ورئيس لجنة المعارض بمطروح ان المعرض يعد  فرصة للزوار للتعرف على ثقافة مطروح الغنية وتراثها العريق، واكتشاف المنتجات الفريدة التي تتميز بها المحافظة.

واضاف ان المعرض يتيح فرصة لأصحاب المصانع والحرف اليدوية والتراثية للتواصل مع المنتجين المحليين في مطروح، واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة وتبادل الخبرات مشيرا ان اقامة المعرض بحديقة الحرية بالقاهرة استمرار لهذه المبادرة التى انطلقت العام الماضى من محافظة القليوبية ثم الدقهليه ثم معرض لرواد المحافظة خلال موسم الصيف السياحى.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام  فعاليات المبادرة بقرية الجراولة يرافقه عدد من وكلاء الوزارات والمؤسسات الخدمية و القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية

حيث تم تيسير العديد من الأنشطة والخدمات المجانية في المجالات والقطاعات المختلفة لأهالي القرية ومنها :

الكشف الطبى على 400 حالة.خلال القافلة الطبية والعلاجية المجانية لمديرية الصحة بمطروح و إجراء الكشوفات والتحاليل من خلال العيادات المتنقلة في عدد من التخصصات الطبية كالنسا والأسنان والأطفال وغيرها مع صرف الأدوية مجانا.

كما تفقد السكرتير العام عدد من الأنشطة الفنية والرياضية لمديرية الشباب والرياضة بمشاركة 50 طفل مع تشجيعهم وتحفيزهم على الاستغلال الأمثل لقدراتهم وصقل مواهبهم الرياضية والفنية والإبداعية والاطلاع

كما تفقد السكرتير العام عدد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية ومنها مشاركه علماء الأزهر والأوقاف في القافلة وعمل ندوات توعية دينيه للأهالي بالقرية بمشاركة 50 مواطن ، وشارك فرع دار الإفتاء المصرية بالخدمة الإفتائية لعدد ٤ حالات، وندوة لتوعيه السيدات مع وحدة السكان عن اهميه الشهادات والتوثيق لوثيقة الزواج والإجراءات اللازمة

كما قدم صندوق مكافحه الادمان ندوة توعوية لعدد 50 من الأهالي ، وكذلك خدمات السيارة المتنقلة لمكتبة مصر العامة لأطفال القرية، بالإضافة إلى عقد امتحانات فورية لفرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح لعدد 10 حالات

كذلك تفقد قافلة المواد الغذائية مخفضة الاسعار وسيارة توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال مديرية التموين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين بنحو 500 فرد

كما تفقد السكرتير العام القافلة البيطرية بمشاركة مديرية الطب حيث تم تجريع 1000 راس أغنام وعلاج 120 رأس ،و200 حالة دواجن، مع توعية المواطنين عن مرض السعار وخطورته وعمل التوعية عن التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع و توزيع كميات من الأدوية على المربين.والكشف والتطعبمات المختلفة للثروة الحيوانية بالقرية

كما قدمت مديرية التضامن الاجتماعي للأهالي ومنها تسليم عدد 30 بطانيه ، و50 حالة طلب تكافل وكرامه ، بالإضافة إلى معرض ملابس جاهزة من خلال مؤسسة صناع الحياه الخيرية بعدد 300 قطعة ، معرض جمعية اللؤلؤة وتوزيع ملابس مجانيه بعدد 500 قطعه مجانا لأهالي القرية.

كذلك تفقد سيارة خدمات السجل المدنى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لعمل شهادات الرقم القومى لأكتر من 30 بطاقه رقم قومي وشهادات ميلاد وإجراءات 1قسيمة زواج لسيدات القرية وغيرها مع مراعاة تواجد سيدة للتصوير مع المساهمة في تخفيف الأعباء المالية. .

كما شاركت بالقافلة عدد من الخدمات المقدمة للأهالي من خلال سيارات الخدمات المتنقلة المشاركة منها سيارة الخدمات المتنقلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وتسجيل 50 خطاب و مطلب للأهالي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع التوجيه بمتابعة الردود على كافة الشكاوى والطلبات المسجلة للمواطنين وسيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتلقي واستكمال إجراءات المواطنين في عدد من الخدمات خاصة موقف قانون التصالح والتسيير عليهم في تسجيل الإجراءات.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح منتجات مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ترشيحاتنا

وزير خارجية فرنسا

عقب إفتتاح قنصليتهم في الجزيرة .. وزير الخارجية الفرنسي يزور جرينلاند

فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي يعلن أعضاء الوفد الأوكراني قبل الاجتماع مع موسكو وواشنطن

جانب من الحدث

معرض القاهرة الدولي للكتاب يستضيف نموذج الإمارات في حفظ الذاكرة و الأرشيف لتعزيز السيادة المعرفية العربية

فيديو

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد