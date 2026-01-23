إقبال كبير على معرض كنوز مطروح للمُنتجات البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية

استقبل معرض كنوز مطروح.. هدية مطروح للمحافظات اعدادا كبيرة من المواطنين للشراء من منتجات المعرض والمقام بحديقة الحرية بالقاهرة.

ياتى اقامة المعرض فى إطار تبادل التراث من خلال إبراز المُنتجات البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظة مطروح، وتعزيز التعاون بين المحافظات ودعم الحرف والصناعات المحلية.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات، والتمور مع قرب حلول شهر رمضان الكريم والمشغولات اليدوية: مثل السجاد والكليم والمنسوجات الصوفية والتطريز والخزف والعطور: مثل العطور المستخلصة من النباتات الطبيعية التي تنمو في الصحراء والزيوت الطبيعية: مثل زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الأرجان والمنتجات الغذائية المميزة: مثل التمور والعسل وزيت الزيتون والمربى.

واوضح محمد أنور مدير عام السياحة ورئيس لجنة المعارض بمطروح ان المعرض يعد فرصة للزوار للتعرف على ثقافة مطروح الغنية وتراثها العريق، واكتشاف المنتجات الفريدة التي تتميز بها المحافظة.

واضاف ان المعرض يتيح فرصة لأصحاب المصانع والحرف اليدوية والتراثية للتواصل مع المنتجين المحليين في مطروح، واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري المتاحة وتبادل الخبرات مشيرا ان اقامة المعرض بحديقة الحرية بالقاهرة استمرار لهذه المبادرة التى انطلقت العام الماضى من محافظة القليوبية ثم الدقهليه ثم معرض لرواد المحافظة خلال موسم الصيف السياحى.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام فعاليات المبادرة بقرية الجراولة يرافقه عدد من وكلاء الوزارات والمؤسسات الخدمية و القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية

حيث تم تيسير العديد من الأنشطة والخدمات المجانية في المجالات والقطاعات المختلفة لأهالي القرية ومنها :

الكشف الطبى على 400 حالة.خلال القافلة الطبية والعلاجية المجانية لمديرية الصحة بمطروح و إجراء الكشوفات والتحاليل من خلال العيادات المتنقلة في عدد من التخصصات الطبية كالنسا والأسنان والأطفال وغيرها مع صرف الأدوية مجانا.

كما تفقد السكرتير العام عدد من الأنشطة الفنية والرياضية لمديرية الشباب والرياضة بمشاركة 50 طفل مع تشجيعهم وتحفيزهم على الاستغلال الأمثل لقدراتهم وصقل مواهبهم الرياضية والفنية والإبداعية والاطلاع

كما تفقد السكرتير العام عدد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية ومنها مشاركه علماء الأزهر والأوقاف في القافلة وعمل ندوات توعية دينيه للأهالي بالقرية بمشاركة 50 مواطن ، وشارك فرع دار الإفتاء المصرية بالخدمة الإفتائية لعدد ٤ حالات، وندوة لتوعيه السيدات مع وحدة السكان عن اهميه الشهادات والتوثيق لوثيقة الزواج والإجراءات اللازمة

كما قدم صندوق مكافحه الادمان ندوة توعوية لعدد 50 من الأهالي ، وكذلك خدمات السيارة المتنقلة لمكتبة مصر العامة لأطفال القرية، بالإضافة إلى عقد امتحانات فورية لفرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح لعدد 10 حالات

كذلك تفقد قافلة المواد الغذائية مخفضة الاسعار وسيارة توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال مديرية التموين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين بنحو 500 فرد

كما تفقد السكرتير العام القافلة البيطرية بمشاركة مديرية الطب حيث تم تجريع 1000 راس أغنام وعلاج 120 رأس ،و200 حالة دواجن، مع توعية المواطنين عن مرض السعار وخطورته وعمل التوعية عن التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع و توزيع كميات من الأدوية على المربين.والكشف والتطعبمات المختلفة للثروة الحيوانية بالقرية

كما قدمت مديرية التضامن الاجتماعي للأهالي ومنها تسليم عدد 30 بطانيه ، و50 حالة طلب تكافل وكرامه ، بالإضافة إلى معرض ملابس جاهزة من خلال مؤسسة صناع الحياه الخيرية بعدد 300 قطعة ، معرض جمعية اللؤلؤة وتوزيع ملابس مجانيه بعدد 500 قطعه مجانا لأهالي القرية.

كذلك تفقد سيارة خدمات السجل المدنى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لعمل شهادات الرقم القومى لأكتر من 30 بطاقه رقم قومي وشهادات ميلاد وإجراءات 1قسيمة زواج لسيدات القرية وغيرها مع مراعاة تواجد سيدة للتصوير مع المساهمة في تخفيف الأعباء المالية. .

كما شاركت بالقافلة عدد من الخدمات المقدمة للأهالي من خلال سيارات الخدمات المتنقلة المشاركة منها سيارة الخدمات المتنقلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وتسجيل 50 خطاب و مطلب للأهالي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع التوجيه بمتابعة الردود على كافة الشكاوى والطلبات المسجلة للمواطنين وسيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتلقي واستكمال إجراءات المواطنين في عدد من الخدمات خاصة موقف قانون التصالح والتسيير عليهم في تسجيل الإجراءات.