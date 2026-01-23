قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
توفير مواصلات وطعام وشراب.. الأوقاف تستعد لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر
وزير الري: الحفاظ على الأشجار بجانبي الترع وحظر قطعها
لغير الموظفين .. ازاي تعمل اشتراك مترو | الخطوات والأوراق المطلوبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

توافد جماهيري لافت في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب 57 يؤكد حرص الأسرة المصرية على التلقي المعرفي

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، في ثاني أيام انعقاده، توافدًا جماهيريًا لافتًا من مختلف الفئات العمرية، في دلالة واضحة على حرص الأسرة المصرية على التلقي المعرفي، في مشهد يعكس بوضوح المكانة الراسخة التي يحظى بها المعرض في وجدان الأسرة المصرية والعربية، بوصفه أحد أهم روافد التنوير ونشر المعرفة، وملتقى ثقافيًا جامعًا يكرس لقيم القراءة والعلم والانفتاح على مختلف التيارات الفكرية والإبداعية.
ويأتي هذا الإقبال الكثيف متسقًا مع ما أكدته خطبة الجمعة على الدور المحوري الفاعل للعلم والثقافة كركائز حيوية للتنمية الشاملة وبناء الإنسان و تقدم الأمم، حيث اكتظ المكان المخصص لصلاة الجمعة لرواد المعرض بساحة مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمئات الآلاف من المصلين، في مشهد حضاري يُجسد معاني راقية تؤكد ارتباط القيم الروحية بنظيرتها الثقافية. 
و أكد الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الإقبال الجماهيري الكبير في الأيام الأولى للمعرض يعكس ثقة الجمهور في معرض القاهرة الدولي للكتاب بوصفه حدثًا ثقافيًا وطنيًا عابرًا للأجيال، مشيرًا إلى أن الدورة السابعة والخمسين حرصت على تقديم برنامج ثقافي متنوع يجمع بين الفكر والإبداع، ويخاطب اهتمامات القارئ المصري والعربي، إلى جانب إتاحة أحدث الإصدارات في مختلف المجالات المعرفية، بما يُعزز من دور المعرض كجسر للتواصل بين المثقف والجمهور العام.

كما أوضح الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن التنظيم المحكم وتنوع الفعاليات والأنشطة الثقافية المصاحبة قد نجحا في خلق حالة حيوية داخل أروقة المعرض، لافتًا إلى أن الإقبال الملحوظ يعكس وعيًا متناميًا لدى الأسرة المصرية والعربية بقيمة الكتاب ودوره في تشكيل الوعي الجمعي، مؤكدًا أن المعرض يواصل أداء رسالته في دعم صناعة النشر وتشجيع القراءة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان والاستثمار في الثقافة كأحد أعمدة الجمهورية الجديدة.

ويواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين تقديم فعالياته وبرامجه الثقافية المتنوعة، مؤكدًا دوره المحوري كمنصة معرفية كبرى، ومساحة حرة للحوار والتبادل الثقافي، وملتقى سنوي يعكس حيوية المشهد الثقافي المصري وقدرته على جذب الجمهور وترسيخ قيمة الكتاب كأداة أساسية للتنوير وبناء المستقبل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب مختلف الفئات العمرية الأسرة المصرية المكانة الراسخة

