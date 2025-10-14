قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب
منح بعض العاملين بوزارة الري صفة مأموري الضبط القضائي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025
السفير معتز أحمدين: إسرائيل أول من ابتكر فكرة الميليشيات لزعزعة استقرار الدول
ترامب: أردوغان يمكن أن يلعب دورا محوريا في إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا
مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا في الحكمة والاتزان في إدارة الأزمات
غدًا.. غلق باب الترشح لانتخابات النواب وإعلان أسماء المرشحين على الفردي والقائمة
بعد غزة.. ترامب يشهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
مع قرب كأس العالم 2026.. تعرف على أفضل 10 مدربين يقودون منتخباتهم
مفتي الجمهورية لطلاب الجامعات: الأمة تواجه حربا فكرية تستهدف القضاء على الهوية الدينية والوطنية
500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة
السلطة الفلسطينية تعلن نشر أكثر من 100 عنصر لبدء عمل معبر رفح البري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيسة وزراء إيطاليا للرئيس السيسي: ملتزمون بإعادة إعمار غزة وحل الدولتين

الرئيس السيسي خلال استقباله رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني
الرئيس السيسي خلال استقباله رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني
البهى عمرو

قالت الحكومة الإيطالية إن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أكدت للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما على هامش قمة السلام حول غزة في مدينة شرم الشيخ، أمس الاثنين، التزام إيطاليا بالمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة ودعم حل الدولتين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن بيان للحكومة عقب اللقاء، الذي جرى على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، أن ميلوني استعرضت مع السيسي الخطوات التالية لتنفيذ خطة السلام.

وعُقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية فعاليات قمة السلام حول غزة برئاسة مشتركة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة أكثر من 31 من قادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأكدت ميلوني بشكل خاص "التزام إيطاليا بالمساهمة في استقرار قطاع غزة وإعادة إعماره وتنميته، وإعادة إطلاق عملية سياسية نحو إطار من السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط قائم على حل الدولتين".

ووقّع رؤساء وزعماء كلٍّ من مصر والولايات المتحدة وتركيا وقطر على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس.

ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمته بافتتاح القمة، الشكر للرئيس المصري، مؤكدًا أنه يقود دولة تمتد حضارتها إلى سبعة آلاف عام.

وفي مؤتمر صحفي عقب القمة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره وأن ينعم بالحرية، معربًا عن أمله في أن ينهي هذا الاتفاق صفحة مؤلمة في تاريخ البشرية.

وشدد السيسي على أن أمن الشعوب لا يتحقق بالقوة العسكرية فقط، وقال: "السلام خيارنا الإستراتيجي، والسلام لا تبنيه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب كذلك"، مضيفًا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة العمل على وضع الأسس المشتركة لإعادة إعمار قطاع غزة.

كما قال إن اتفاق غزة "إنجاز رائع ونثمّن ما حققه الرئيس ترامب"، مؤكدًا أهمية ضمان دخول المساعدات إلى غزة وتسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين إلى ذويهم.

وأضاف السيسي أن ترامب هو الوحيد القادر على تحقيق السلام في المنطقة، مشددًا على ضرورة دعم ترامب لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة.

وعُقدت القمة تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت القمة عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين إسرائيل وحركة حماس، برعاية أمريكية، وبمشاركة مصر وقطر وتركيا.

ومن أبرز المشاركين في القمة: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وتضمّن الاتفاق وقف الحرب بشكل دائم، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إضافة إلى تشكيل إدارة فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون القطاع.

ويُتوقع أن تُسهم القمة في تثبيت التهدئة وإطلاق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار، بما يمهّد لإحياء مسار السلام الشامل في المنطقة.

غزة الحكومة الإيطالية رئيسة الوزراء السيسي شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

عمرو محمود ياسين وزوجته

عمرو محمود ياسين يعلن خضوع زوجته لعمليه دقيقة ويطلب الدعاء لها

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ خالد صوفي بعد فوزه برئاسة "الإيزو"

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: العلماء ورثة الأنبياء والإخلاص والتواضع ركائز طالب العلم

الدكتور شوقي علام

شوقي علام بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: جعلنا الله عند حسن ظن قيادتنا وشعبنا

بالصور

10 أسباب رئيسية وراء الجلطات والنوبات القلبية.. احذر العلامات الصامتة قبل فوات الأوان

أسباب الجلطات والنوبات القلبية
أسباب الجلطات والنوبات القلبية
أسباب الجلطات والنوبات القلبية

سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية تجتاح 5 دول

محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية

تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

تسلا
تسلا
تسلا

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد