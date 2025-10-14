قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
انخفاضات 400 ألف جنيه.. تراجع كبير بأسعار السيارات والشعبة تكشف مفاجآت

يشهد سوق السيارات المصري خلال أكتوبر الجاري حالة من الانخفاضات الحادة في الأسعار، وسط مؤشرات تؤكد أن السوق في طريقه لمرحلة تصحيح سعري شاملة. حيث أعلنت العديد من الشركات عن تخفيضات كبيرة وصلت في بعض الطرازات إلى 400 وحتى 550 ألف جنيه، وسط زيادة واضحة في حجم المعروض، وتراجع ملحوظ في الطلب.

وفي الوقت نفسه، أبدى المستهلكون حالة من التريث والانتظار ترقبًا لموجات جديدة من الانخفاضات، مما دفع عدداً من الوكلاء والتجار إلى تقديم عروض تنافسية قوية للحفاظ على حجم المبيعات.

عضو شعبة السيارات: تخفيضات كبيرة نتيجة تراجع الفائدة وزيادة المعروض

أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن السوق يشهد تراجعاً ملحوظاً في الأسعار خلال أكتوبر، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:

زيادة المعروض من السيارات سواء محلية أو مستوردة.

ضعف الطلب مقارنة بالفترات السابقة.

تخفيض الفائدة على قروض السيارات بنسبة 1%.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح أن العديد من الشركات خفضت أسعار سياراتها بمبالغ تراوحت بين 400 إلى 550 ألف جنيه في بعض الطرازات، وهو ما انعكس فورًا على السوق.

السوق يستعيد التوازن تدريجياً بعد فترة ركود طويلة

وأشار اللواء عبد الجواد إلى أن السوق بدأ يدخل مرحلة من التوازن النسبي، خاصة بعد أشهر من الركود الذي أصاب القطاع. وأضاف أن الزيادة الكبيرة في حجم المعروض، لاسيما من السيارات المُجمعة محليًا، ساهمت بشكل كبير في هذا التوازن، حيث بدأت الأسعار في التراجع بشكل أكثر وضوحًا خلال أكتوبر الجاري.

عودة الإنتاج المحلي وتوافر "نموذج 4" أعاد النشاط لحركة الاستيراد

أوضح عبد الجواد أن عودة بعض المصانع للتجميع المحلي، بالتزامن مع توافر "نموذج 4" عبر البنوك للتجار والوكلاء، كان له أثر كبير في تسهيل حركة الاستيراد والإنتاج. وهو ما أدى إلى زيادة المعروض في السوق، وبدوره ساعد على دفع الأسعار للهبوط.

وأشار إلى أن وفرة السيارات في السوق تعني أن هناك فرصاً حقيقية لمزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة التريث من قبل المستهلكين.

هل تستمر الانخفاضات؟ السوق مرهون بسعر الدولار

ورغم هذا الانخفاض الكبير، يرى عضو شعبة السيارات أن السوق المصري لم يصل بعد إلى قاع الأسعار، مؤكدًا أن استمرار التراجع مرهون باستقرار سعر الدولار في السوق المصرفي.

وقال إن كل انخفاض جديد في سعر صرف الدولار يقابله تلقائيًا تراجع في أسعار السيارات، موضحًا أن سعر الدولار انخفض مؤخرًا من أكثر من 50 جنيهًا إلى 47.68 جنيهًا، مما ساهم في الهبوط السريع للأسعار هذا الأسبوع.

توقعات بمزيد من التخفيضات خلال الأسابيع المقبلة

توقع عبد الجواد أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة موجة جديدة من التخفيضات، في حال استمرار تراجع سعر الدولار، وغياب الطلب القوي من المستهلكين.

وأضاف أن السوق يتجه إلى مرحلة تصحيح سعري شاملة تعيد الأسعار إلى مستويات أكثر واقعية، خاصة مع ضغط المستهلكين على الوكلاء والتجار بالامتناع عن الشراء، ما يدفعهم إلى تقديم عروض جذابة لإعادة تنشيط السوق.

 سوق السيارات يتنفس من جديد.. والأسعار تواصل الهبوط

تشير كل المؤشرات إلى أن سوق السيارات المصري يتنفس من جديد، بعد فترة طويلة من الجمود والارتفاعات غير المبررة. 

ويبدو أن أكتوبر سيكون شهر الانفراجة الكبرى لعشاق اقتناء السيارات، وسط توقعات بأن تشهد الشهور المقبلة عروضاً قوية وتخفيضات مستمرة مع استقرار الاقتصاد وسعر الصرف.

