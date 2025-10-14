مدرب منتخب إسبانيا يرد على انتقادات برشلونة: صحة اللاعبين أولويتنا

خرج المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، عن صمته بعد تصاعد حدة الانتقادات القادمة من نادي برشلونة بشأن طريقة تعامل الجهاز الفني والطبي لـ«لا روخا» مع لاعبيه، عقب تعرض الثلاثي لامين يامال، وداني أولمو، وفيران توريس لإصابات متتالية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة بلغاريا في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، أكد دي لا فوينتي (64 عامًا) أن الجهاز الفني للمنتخب الإسباني يضع صحة اللاعبين في المقام الأول دائمًا، موجهًا رسالة حازمة للمنتقدين: «لماذا نُضخّم الأمر؟ الإصابات جزء طبيعي من كرة القدم، ولا داعي للمبالغة».

وأشار المدرب الإسباني إلى أن ما حدث لا يُعد أمرًا استثنائيًا، قائلاً: «هذا ليس وضعًا جديدًا، بل مجرد أسبوع آخر من العمل.. لقد واجهنا مواقف مشابهة من قبل، ونتعامل معها دائمًا بالمسؤولية المطلوبة».

وأضاف: «نرى إصابات كل أسبوع في الدوري الإسباني، فلماذا يتم تضخيم إصابات المنتخب فقط؟ نحن نهتم بصحة اللاعبين أكثر من أي شيء آخر».

توتر متصاعد مع برشلونة

تصريحات دي لا فوينتي جاءت بعد تزايد الغضب داخل أروقة برشلونة، حيث أعرب المدرب الألماني هانز فليك عن استيائه من الطريقة التي أُديرت بها حالات لاعبيه خلال المعسكر الدولي، خصوصًا بعد إصابة داني أولمو في ربلة الساق، ما أجبره على العودة إلى برشلونة لإجراء فحوص إضافية، وسط توقعات بغيابه ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وبالتالي غيابه عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

أما فيران توريس، فكان آخر المنسحبين من معسكر المنتخب بعد شعوره بإجهاد عضلي قبيل مواجهة بلغاريا، فيما لا يزال الجدل قائمًا حول طريقة التعامل مع الموهبة الصاعدة لامين يامال، الذي سبق وتعرض لإصابة خلال معسكر سبتمبر الماضي، أثارت حينها تحفظات الكتالونيين على تعامل المنتخب مع حالته البدنية.

وأوضح دي لا فوينتي أن استبعاد توريس جاء كإجراء وقائي وليس بسبب إصابة خطيرة، قائلاً: «فيران أخبرني أنه لا يشعر بالجاهزية الكاملة، فقررنا منحه راحة.. إنه لاعب مهم جدًا في مستقبل المنتخب، ولا نريد المخاطرة به».

وأضاف المدرب الإسباني أن الانتقادات الحالية تأتي في ظل حساسية العلاقة بين الأجهزة الطبية للأندية والمنتخبات، لافتًا إلى أن التعاون مطلوب من الطرفين: «يجب أن يكون وجود اللاعبين هنا مصدر فخر، وليس سببًا للجدل. نحن نحميهم ونمنحهم الراحة متى استدعى الأمر».

إشادة بنجم برشلونة بيدري

رغم الجدل، لم يتردد دي لا فوينتي في الإشادة بلاعب برشلونة الشاب بيدري جونزاليس، عقب الأداء المميز الذي قدمه خلال الفوز الأخير على جورجيا، مؤكدًا أن المنتخب الإسباني يعيش فترة ازدهار كبيرة على مستوى المواهب.

وقال في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية: «كرة القدم الإسبانية لا تخلو من المواهب. بيدري مثال للاعب الذي يجمع بين الذكاء الفني والرؤية الواسعة في الملعب. نحن في تطور مستمر، ووجود لاعبين مثله يمنحنا دافعًا لمواصلة البناء». وأضاف: «حتى في غياب بعض الأسماء الكبيرة، نجد بدائل مذهلة تثبت أن مستقبل المنتخب في أيدٍ آمنة».

كما أثنى على ميكيل أويارزابال، نجم ريال سوسيداد، قائلاً: «ميكيل لاعب متكامل، يقرأ اللعب بشكل رائع ويُفسر كل موقف في المباراة بدقة. إنه نموذج للاعب العصري الذي يحتاجه أي مدرب».

التشكيل المتوقع أمام بلغاريا

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب الإسباني مواجهته أمام بلغاريا، المقررة في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مصر والسعودية (العاشرة و45 دقيقة بتوقيت الإمارات)، بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو – روبن لو نورماند – باو كوبارسي – مارك كوكوريلا.

الوسط: مارتن زوبيمندي – بيدري – ميكيل ميرينو.

الهجوم: يريمي بينو – ميكيل أويارزابال – فيران توريس.

ويتصدر المنتخب الإسباني جدول ترتيب المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متقدمًا بفارق 3 نقاط عن تركيا، و6 نقاط عن جورجيا، فيما تتذيل بلغاريا الترتيب من دون أي نقطة، لتبقى مباراة الليلة فرصة جديدة لتأكيد هيمنة «لا روخا» على صدارة المجموعة وتعزيز حظوظه في التأهل المبكر إلى مونديال 2026.