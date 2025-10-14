أسوشيتيد برس تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول الفرصة الأخيرة للسلام بالمنطقة

أبرزت وكالة أنباء أسوشيتيد برس تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة السلام التي جمعت قادة العالم أمس /الاثنين/ في شرم الشيخ، والتي أكدت أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط يمثل "الفرصة الأخيرة" للسلام في المنطقة.

وقالت الوكالة - في تقرير بثته اليوم /الثلاثاء/ - إن الرئيس السيسي جدد دعوته لحل الدولتين، مؤكدا حق الفلسطينيين في دولة مستقلة لهم.

وأضافت أنه حضر القمة أكثر من 20 زعيما عالميا، بمن فيهم الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ونقلت الوكالة عن بيان للرئاسة المصرية، أن القمة تهدف إلى "إنهاء الحرب" في غزة و"فتح صفحة جديدة من السلام والاستقرار الإقليمي" بما يتماشى مع رؤية ترامب.

وأشارت أسوشيتيد برس إلى أن القمة - التي عقدت في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر- استهدفت دعم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في غزة وإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، فضلا عن وضع رؤية طويلة الأمد لحكم وإعمار الأراضي الفلسطينية المدمرة.

ولفتت إلى أن الاجتماع يهدف إلى حشد الدعم الدولي لرؤية ترامب لإنهاء الحرب، مستشهدة بتصريحات الرئيس السيسي، التي وجه خلالها حديثه إلى ترامب قائلا: "أنت وحدك من يستطيع تحقيق السلام في المنطقة".

وأوضحت أن خطة ترامب تقترح إمكانية قيام دولة فلسطينية، ولكن فقط بعد فترة انتقالية طويلة في غزة وعملية إصلاح من جانب السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا.

وقالت إن السيسي رحب بترامب، ودعاه إلى المنصة، وطلب منه الانضمام إلى قادة العالم "المحبين للسلام"، مشيرة إلى أنه قبل وصول ترامب إلى مصر قادما من إسرائيل، رافقت طائرات تابعة للقوات الجوية المصرية طائرة الرئاسة الأمريكية في رحلة فوق المنتجع.