جامعة كفر الشيخ توقع بروتوكول تعاون مع «مصر الخير» لدعم هؤلاء الطلاب

وقّع الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة مصر الخير، لدعم الطلاب الفلسطينيين بالجامعة.

جاء ذلك في إطار دور جامعة كفر الشيخ المجتمعي والإنساني، وتعزيز رسالتها في دعم الطلاب الوافدين وتمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية.

جاء توقيع البروتوكول بحضور الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعميد مدحت جمال، مدير أول برنامج إبن السبيل، والأستاذ حازم وفا مدير مكتب ميداني لمؤسسة مصر الخير لمحافظات الغربية/ كفر الشيخ/المنوفية، والأستاذ محمد ابراهيم سلامه مسئول أول برنامج إبن السبيل، والأستاذة رانيا عادل عبدالفتاح مدير أول برنامج ابن السبيل بمؤسسة مصر الخير، والدكتور أسامة وفا، منسق عام الطلاب الوافدين بجامعة كفرالشيخ.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، الذي يجسد التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم التعليم والطلاب الوافدين، مؤكدًا أن الجامعة تسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وإنسانية داعمة للطلاب من مختلف الجنسيات، وخاصة الأشقاء الفلسطينيين، بما يعكس التزام مصر الدائم بقضيتهم العادلة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تضع خدمة الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتولي اهتمامًا خاصًا بالطلاب سواء المصريين أو الوافدين، إدراكًا منها لدور التعليم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل. ونثمّن دور مؤسسة مصر الخير الرائد في دعم الطلاب وتخفيف الأعباء عنهم، ونعتز بشراكتنا الممتدة معها لخدمة المجتمع في مختلف المجالات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا التعاون يعكس التكامل بين الجامعة ومؤسسة مصر الخير في تنفيذ رؤية الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الشباب من التعليم.

وأشارت إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في مساندة الطلاب الوافدين وتقديم الدعم الأكاديمي والاجتماعي لهم، مؤكدة أن دعم عدد من الطلاب الفلسطنيين هو خطوة إنسانية مهمة تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والفلسطيني، وتجسد الدور الريادي للجامعة في خدمة القضايا القومية والإنسانية.

وفي ختام اللقاء، أكد كلا الجانبين، استمرار التعاون المشترك بينهم، معربين عن تقديرهم لجامعة كفر الشيخ ومؤسسة مصر الخير لما يبذلانه من جهود في خدمة العملية التعليمية ودعم الطلاب الوافدين.