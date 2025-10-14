مصرع عامل وإصابة 18 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي عامل مصرعه، بينما أصيب 18 آخرون بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى وادي النطرون التخصصي جثة عامل و18 عاملًا مصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 100 اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد 9 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- محمود السيد عبد اللطيف، 19 عاما، عمرو علي متولي، 19 عاما، أحمد السيد عبد اللطيف، 21 عاما، عبدة خلف عبد الموجود، 19 عاما، محمد خلف عبد الموجود، 17 عاما، يوسف عزت أبو زيد، 18 عاما، مسعود جمال أبو الفتوح، 32 عاما، محمد السيد السعيد، 32 عاما، وائل رمضان عبد السلام، 23 عاما.

كما أصيب رمضان خالد أبو الفتوح، 23 عاما، محمود عبد اللطيف احمد، 15 عاما، مجدي علي السيد، 23 عاما، محمد راضي السيد، 23 عاما، رمضان ادريس السيد، 32 عاما، هشام محمد عطوان، 25 عاما، خالد محمد عطوان، 18 عاما، عمرو جمال آدم سعد، 15 عاما، محمود علي حسن قبيصي، 30 عاما، جميعهم مقيمون العامرية ومصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم.

فيما أسفر الحادث عن مصرع باسم فارس حمدي أبو الفتوح، 25 عاما، مقيم العامرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.