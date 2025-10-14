تموين البحيرة: ضبط 12 ألف لتر سولار وبنزين داخل محطتين بدون ترخيص

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة التموينية على محطات الوقود والتصدي لكافة صور التلاعب في المواد البترولية المدعمة حفاظًا على المال العام وحقوق المواطنين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد هدية، بشن حملات رقابية مكثفة بمركز المحمودية، أسفرت عن ضبط 5000 لتر بنزين 80 و7600 لتر سولار داخل محطتين لتمويل السيارات بدون ترخيص، بالإضافة إلى 15 أسطوانة غاز منزلي داخل إحدى مزارع الدواجن تُستخدم في غير الأغراض المخصصة لها، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت محافظ البحيرة استمرار تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية من قِبل جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان انضباط منظومة توزيع المواد البترولية، وتوافرها بالمنافذ الرسمية بالأسعار المقررة، وحماية المواطنين من أي صور للاستغلال أو الممارسات الاحتكارية.