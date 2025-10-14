إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 59، اتجاه القاهرة، مما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من:- نعمة رمضان همام، 17 عاما، كدمات وسحجات متفرقة، حمادة رمضان همام، 21 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالصدر، هالة محمد نجيب عزب، 39 عاما، جرح قطعي بفروة الرأس 3 سم وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

كما أصيبت هبة رمضان السيد، 19 عاما، كدمات بالظهر، فايزة عبد السلام عطية، 20 عاما، اشتباه في كسر بالعمود الفقري، حمدية عبد السميع طه، 39 عاما، اشتباه في كسر بالكتف الأيسر، حسنات احمد عبد المقصود، 45 عاما، اشتباه كسر بالفك السفلي وجرح باليد اليسرى، نعمة علي عبد المنعم، 17 عاما، كدمات وسحجات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.