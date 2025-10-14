الأهلي يكرم عماد النحاس تقديرا لجهوده مع فريق الكرة.. شاهد

شارك الإعلامي أحمد حسن لقطات من تكريم الكابتن محمود الخطيب عماد

النحاس المدير الفني الحالي لنادي الزوراء العراقي والسابق بالأهلي تقديرا لجهوده مع فريق الكرة طوال فترة توليه المسئولية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

استعد النادي الأهلي لإقامة حفل تكريم للكابتن عماد النحاس ، تقديرًا لدوره البارز وجهوده الكبيرة مع الفريق خلال الفترة الماضية، وما قدمه من إنجازات على مدار عمله مع اللاعبين والجهاز الفني.

تكريم عماد النحاس

وأوضح الإعلامي محمد طارق، خلال برنامجه «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن النادي الأهلي قرر تكريم عماد النحاس، قبل رحيله للدوري العراقي، تعبيرًا عن الامتنان لإسهاماته في رفع أداء الفريق والمساهمة في نجاحاته الأخيرة.