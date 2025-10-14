رئيس جهاز اليد بالأهلى يهدي درع النادي لجهة «الدار البيضاء سطات»

حرص ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي على إهداء درع النادي إلى سهيلة البستاني نائب رئيس مجلس جهة «الدار البيضاء سطات» بالمغرب والمسئولة عن قطاع الشباب والرياضة.

جاء ذلك على هامش الحفل الذي نظمته الجهة للوفود المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام بالدار البيضاء، خلال الفترة من ١١ إلى ٢٠ أكتوبر الجاري.

أقيم الحفل بحضور وفود الأندية المشاركة في البطولة ومسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، وقامت وفود الأندية المشاركة بإهداء الدروع التذكارية لجهة الدار البيضاء.

يذكر أن فريق رجال كرة اليد بالنادي حقق الفوز في 3 مباريات على حساب أندية ميكيلي 70 الإثيوبي، وريد ستار الإيفواري، وشبيبة كينشاسا الكونغولي الديمقراطي، فيما فاز فريق السيدات في مباراته الأولى على فريق كالارا ياوندي الكاميروني.