نجم يد الأهلي: فريقنا المرشح الأول للفوز ببطولة إفريقيا

أكد محمد هشام، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أن الفريق حتى الآن في حصد العلامة الكاملة من المباريات الثلاث الأولى ، مما يؤكد جاهزية واستعداد الجميع للمنافسة بقوة على اللقب.



وأوضح هشام أن مستوى الفرق الإفريقية تطور بشكل كبير مما يزيد من صعوبة البطولات القارية، إلا أن الأهلي يلعب بطريقته ومستواه المعهود دائما، ويفرض شخصيته على جميع المنافسين، وأنه المرشح الأول للفوز بالبطولة.



وأشار إلى أن الفريق أغلق صفحة مباراة شبيبة كينشاسا الكونغولي، ويركز على مباراته المقبلة أمام البوليس الرواندي، وأن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة ومرحلة بشكل مختلف.



وأضاف أن مباريات خروج المغلوب لا تخلو من المفاجآت، وأن الفريق لديه عزم وإصرار على الفوز بالبطولة، وأنه يأمل في تحقيق أول بطولة له بقميص الأهلي وأن يعود الفريق إلى القاهرة حاملًا الكأس الإفريقية.



وقال هشام أنه دخل في أجواء الفريق سريعًا ولم يحتاج وقتًا طويلًا للانسجام مع زملائه، خاصة وانه يعرفهم بشكل جيد قبل انضمامه للأهلي، ويتمنى أن يكون على قدر المسئولية وأن يشكل إضافة قوية للفريق.