5 خطوات مذهلة لتنظيف الأواني المحروقة بسهولة.. دون فرك أو مواد كيميائية

تعاني كثير من ربات المنازل من مشكلة الأواني المحروقة التي تفقد بريقها بسبب التصاق بقايا الطعام وصعوبة تنظيفها، خاصة بعد الطهي على نار عالية.

خطوات تنظيف الأواني المحروقة

ولكن الخبر السار هو أنه يمكن استعادة لمعان الأواني بسهولة وباستخدام مكونات طبيعية موجودة في كل منزل، دون الحاجة إلى فرك قوي أو مواد كيميائية قاسية.

وهناك بعض الخطوات لتنظيف الأواني المحروقة، وفقًا لما نشر في موقع Southern Living الأمريكي، وهي :

ـ نقع الأواني بالماء والصابون:

ابدئي بملء الإناء بالماء الدافئ مع بضع قطرات من سائل الجلي، واتركيه منقوعًا لمدة ساعة على الأقل لتفكيك بقايا الطعام المحترق بسهولة.

ـ غلي الماء مع الخل الأبيض:

أضيفي نصف كوب من الخل إلى الماء داخل الإناء واتركي المزيج يغلي لبضع دقائق. يساعد الخل الأبيض على إذابة البقع العنيدة والتخلص من الروائح الكريهة.

ـ بيكربونات الصوديوم للحروق الصعبة:

بعد التخلص من الماء، رشي كمية كافية من بيكربونات الصوديوم على المنطقة المحروقة، وأضيفي قليلًا من الماء لتكوين عجينة. اتركيها لمدة 30 دقيقة ثم افركيها بلطف بإسفنجة ناعمة.

ـ الليمون والملح للتلميع:

للتخلص من البقع السوداء الصعبة، اقطعي ليمونة إلى نصفين، ورشي قليلًا من الملح على السطح، ثم افركيها. الأحماض الطبيعية في الليمون تزيل البقع وتعيد اللمعان للمعدن.

ـ التجفيف السليم:

بعد التنظيف، اغسلي الإناء بالماء والصابون وجففيه جيدًا بقطعة قماش ناعمة لتجنب ظهور بقع الماء أو الصدأ.

نصائح إضافية لتنظيف الأواني المحروقة

ـ لا تستخدمي أدوات معدنية في الفرك حتى لا تخدشي السطح.

ـ يفضل تنظيف الأواني فور احتراقها لتسهيل إزالة البقع.