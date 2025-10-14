الهيئة الإعلان عن برنامج ثقافي متنوع بمعرض الأقصر الرابع للكتاب

تُطلق الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، برنامجًا ثقافيًا متكاملًا ضمن فعاليات معرض الأقصر الرابع للكتاب، الذي يُقام في الفترة من 15 إلى 24 أكتوبر 2025 بمدينة الأقصر، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر وبيت الشعر.

ويُقام المعرض هذا العام تحت شعار "الأقصر.. عراقة الوجود الإنساني – ملتقى الفن والإبداع"، في تجسيد لدور المدينة كرمز للتاريخ والحضارة والثقافة، ويأتي تنظيم هذا الحدث ضمن جهود وزارة الثقافة في تعزيز دور المعارض الإقليمية للكتاب، وإتاحة الثقافة والإبداع لجمهور المحافظات، وخاصة في صعيد مصر.

وتم اختيار الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي شخصيةً للمعرض، تقديرًا لدوره البارز في إثراء الثقافة المصرية في مجالات الأدب والفكر والبحث الشعبي.

ويقدم البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض باقة واسعة من الأنشطة الأدبية والفنية والترفيهية، تستهدف مختلف الفئات العمرية والثقافية، وتشمل أمسيات شعرية وسردية، عروضًا موسيقية وفنية، فعاليات مخصصة للأطفال، واستعراضات تراثية، إلى جانب فعاليات فنية تعكس التنوع الثقافي والتراثي لمحافظات الجنوب.

كما يشهد المعرض إقامة معارض كتب لعدد من دور النشر المصرية، ومعارض للحرف البيئية والفنون التشكيلية، في إطار يدمج بين الكتاب كوسيلة للمعرفة، والفن كوسيلة للتعبير، بما يسهم في توفير تجربة ثقافية متكاملة للزوار، وتحفيزهم على التفاعل مع مختلف أشكال الإبداع.

ويؤكد القائمون على المعرض أن هذه الدورة تأتي استكمالًا للنجاحات التي حققتها الدورات السابقة، مشيرين إلى أن البرنامج الثقافي يُعَدّ فرصة حقيقية لتعزيز الحراك الثقافي في جنوب مصر، وتحقيق مفهوم العدالة الثقافية من خلال دعم الفعاليات اللامركزية التي تصل إلى الجمهور خارج العاصمة.

ومن المنتظر أن تكون فعاليات البرنامج موزعة بين مكتبة مصر العامة بالأقصر وبيت الشعر، بما يتيح تنوعًا في أماكن العرض والتفاعل، ويسهم في جذب أكبر عدد ممكن من الجمهور المحلي والزائرين للمدينة خلال فترة المعرض.

وتسعى الهيئة المصرية العامة للكتاب من خلال هذه الفعاليات إلى ترسيخ موقع المعرض كمنصة ثقافية سنوية تحتفي بالإبداع المصري في كافة صوره، وتعزز من مكانة الأقصر كحاضنة دائمة للفنون والآداب.