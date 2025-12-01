إجراءات الدولة للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات.. فيديو

جاوب الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على سؤال بشأن ما إجراءات الدولة للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات؟.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، إن المعامل المركزية التابعة للوزارة تحظى بكل التقدير والثقة، مشددًا على دقة العاملين بها والخدمات التي تقدمها للمواطن المصري.

ضوابط تحليل عينات المنتجات الغذائية

وأوضح عبد الغفار أن أي مواطن له الحق في تقديم أي منتج للمعامل المركزية لتحليله، والحصول على نتائج العينة، مع التأكيد على أن النتائج تمثل العينة فقط ولا تمثل المنتج كله، وأن مسؤولية تداول هذه النتائج تقع على المتقدم بالتحليل ولا يحق له نشرها.

وأشار إلى أن المعامل المركزية تذكر في تقارير النتائج أن المتقدم مسؤول مسؤولية كاملة عن العينة، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن مصدرها أو طريقة نقلها أو ظروف تداولها، كما تُوضح أرقام التشغيلات الخاصة بالعينات.

وأضاف عبد الغفار أن تحليل المواد الغذائية يخضع لضوابط واضحة ومعلنة، وتشمل المراقبة الدائمة للمنتجات، وسحب العينات، والتحقق من صلاحيتها قبل السماح بتداولها. وفي حال اكتشاف أي خلل، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

كما أوضح أن منح تراخيص مصانع المياه المعدنية يتم بعد التأكد من سلامة وجودة المنتجات عبر تحليل سلسلة من العينات، مؤكداً أن الرقابة لا تقتصر على المياه فقط، بل تشمل كافة المنتجات الغذائية لضمان سلامة المستهلك.