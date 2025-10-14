6 عادات مذهلة تحميك من الاكتئاب وتمنحك طاقة نفسية إيجابية.. نصائح ستغير حياتك

في ظل ازدياد ضغوط الحياة اليومية وانتشار القلق والتوتر، يبحث كثيرون عن طرق فعالة لحماية أنفسهم من الاكتئاب قبل الإصابة به.

طرق الوقاية من الاكتئاب

وقد كشفت مجموعة من الدراسات الأجنبية أن تبني بعض العادات اليومية البسيطة يمكن أن يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالاكتئاب ويعزز الصحة النفسية على المدى الطويل، وفقا لما نشر في موقع Medical News Today، وهي:

ـ اتباع نمط حياة صحي:

أظهرت الأبحاث أن النوم الكافي من 7 إلى 9 ساعات يوميًا وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يقللان من خطر الاكتئاب بشكل كبير، إضافة إلى تناول أطعمة غنية بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية مثل أوميغا-3، مع تقليل الأطعمة المصنعة والسكريات.

ـ تجنب العادات الضارة:

أشارت الدراسات إلى أن الإفراط في شرب الكحول أو التدخين يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب، كما أن قلة الحركة لفترات طويلة ترتبط بزيادة الأعراض النفسية السلبية، لذلك يُنصح بالمشي أو ممارسة نشاط بدني خفيف يوميًا.

طرق الوقاية من الاكتئاب

ـ الحفاظ على الدعم الاجتماعي:

العلاقات الاجتماعية القوية تلعب دورًا مهمًا في الحماية من الشعور بالوحدة والعزلة. التواصل المستمر مع الأصدقاء والعائلة والمشاركة في أنشطة اجتماعية يُعزز الإحساس بالانتماء والدعم النفسي.

طرق الوقاية من الاكتئاب

ـ تعلم إدارة التوتر وتنمية المرونة النفسية:

ينصح الخبراء بتعلم تقنيات إدارة الضغط مثل التأمل والتنفس العميق واليقظة الذهنية (Mindfulness)، مع وضع أهداف واقعية قابلة للتحقيق، والاحتفاظ بنظرة إيجابية تجاه الحياة لمواجهة المواقف الصعبة بثبات.

طرق الوقاية من الاكتئاب

ـ العناية الذاتية المنتظمة (Self-Care):

تخصيص وقت يومي للراحة وممارسة الأنشطة المفضلة، مثل القراءة أو المشي في الهواء الطلق، يساهم في تقليل مستويات التوتر وتحسين المزاج. كما أن الحفاظ على روتين نوم ثابت وبيئة هادئة يساعد على استقرار الحالة النفسية.

ـ طلب المساعدة المتخصصة عند الحاجة:

في حال استمرار مشاعر الحزن أو فقدان الاهتمام لأكثر من أسبوعين، ينصح الأطباء بضرورة استشارة مختص نفسي. فالعلاج السلوكي المعرفي والعلاج النفسي أثبتا فعالية كبيرة في الوقاية من الانتكاسات وتعزيز التوازن النفسي.