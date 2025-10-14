برلمانية: قمة شرم الشيخ أثبتت للعالم أن مصر ستظل دائمًا صوت العقل والإنسانية

أشادت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالكلمة الهامة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام قمة شرم الشيخ للسلام، والتي تناولت جهود مصر ومسؤوليتها التاريخية تجاه تحقيق السلام العادل وإنهاء الحرب في غزة، مؤكدة أن الكلمة جسدت الموقف المصري الثابت والإنساني الذي يرفض العدوان والتهجير، ويدعو إلى الحل السياسي الشامل القائم على العدالة والإنصاف.

عودة الأمل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة



وقالت "عليش" إن الوثيقة الشاملة التي تم الإعلان عنها خلال القمة تُعد محطة تاريخية على طريق إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار وعودة النازحين، بما يفتح الباب أمام استقرار المنطقة وعودة الأمل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.



كما ثمنت عضو مجلس النواب ، إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المباحثات الثنائية بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدوره المحوري منذ بداية الأزمة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس التقدير الدولي الواسع للقيادة المصرية التي ظلت تتحرك بثبات ومسؤولية من أجل حقن الدماء وحماية المدنيين، وتأكيد مكانة مصر كركيزة أساسية للسلام الإقليمي والدولي.



وأضافت "عليش" أن جهود الرئيس السيسي منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية الأخيرة جاءت شاملة ومتصلة، بدءًا من التحركات الدبلوماسية المكثفة، مرورًا بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، وصولًا إلى الحشد الدولي الداعم لوقف العدوان وتحقيق التهدئة الدائمة.



واختتمت النائبة شيرين عليش تصريحها بالتأكيد على أن قمة شرم الشيخ للسلام أثبتت للعالم أن مصر ستظل دائمًا صوت العقل والإنسانية في مواجهة الحروب والصراعات، وأن قيادتها الرشيدة قادرة على تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية للسلام والبناء.