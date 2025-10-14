قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد دعوة المجلس للانعقاد.. من يرأس الجلسة الافتتاحية للشيوخ
في ذكرى معركة المنصورة.. يوم سطر فيه نسور الجو المصريون ملحمة النصر في سماء الوطن
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

مخدرات ب82 مليون جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا
مخدرات ب82 مليون جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا
مصطفى الرماح

لقي عنصرين جنائيين شديدى الخطورة مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.

و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " إتجار بالمخدرات ، شروع فى قتل ، سرقة بالإكراه ، مقاومة سلطات) بنطاق محافظة قنا وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (أكثر من 134 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – آيس – شابو - بودر - هيدرو – كوكايين – إستروكس - مادتى md ، LSD المخدرين – 38500 قرص مخدر – 10 قطع أسلحة نارية متنوعة) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (82) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة .

