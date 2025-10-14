مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

لقي عنصرين جنائيين شديدى الخطورة مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.

و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " إتجار بالمخدرات ، شروع فى قتل ، سرقة بالإكراه ، مقاومة سلطات) بنطاق محافظة قنا وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (أكثر من 134 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – آيس – شابو - بودر - هيدرو – كوكايين – إستروكس - مادتى md ، LSD المخدرين – 38500 قرص مخدر – 10 قطع أسلحة نارية متنوعة) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (82) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة .