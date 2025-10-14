قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

فولفو تودع أشهر سياراتها فجأة.. ما السبب؟

فولفو
فولفو
عزة عاطف

أعلنت شركة فولفو السويدية رسميًا عن وقف إنتاج طرازي V90 وV90 كروس كانتري، لتطوي صفحة من تاريخ سياراتها الاستيشن التي امتدت لثماني سنوات منذ ظهورها الأول عام 2016. 

وبانتهاء هذا الجيل، تكون فولفو قد أغلقت أحد أبرز فصول هويتها التصميمية الكلاسيكية التي اشتهرت بها لعقود.

نهاية جيل سيارات فولفو استيشن

قدّمت فولفو طراز V90 عام 2016 كسيارة استيشن فاخرة تجمع بين التصميم الاسكندنافي الهادئ والأداء العملي، ثم لحقتها نسخة V90 Cross Country الموجهة لعشاق الطرق الوعرة. 

وعلى مدى السنوات الماضية، أنتجت الشركة ما يقرب من 250 ألف وحدة من الطرازين مجتمعين، لتصبح واحدة من أبرز السيارات العائلية الأوروبية في فئتها.

لكن مع التحول الكبير في توجهات السوق نحو سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر، أصبحت سيارات الاستيشن تواجه تراجعًا في الطلب العالمي، حتى في أوروبا التي كانت تعد معقلها الأساسي.

مع توقف إنتاج V90، تبقى فولفو V60 الطراز الاستيشن الوحيد في تشكيلة الشركة، إلا أن مستقبلها أيضًا يبدو غامضًا. 

فالشركة تركز حاليًا على التوسع في السيارات الكهربائية متعددة الاستخدامات مثل EX30 وEX90، ما يشير إلى احتمال تقليص دور سيارات الاستيشن التقليدية في السنوات المقبلة.

أكدت مصادر داخلية في فولفو أن قرارات كهذه تأتي ضمن خطة التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، حيث تسعى الشركة لتبسيط مجموعتها من الطرازات ودمج ما يمكن منها في خطوط إنتاج كهربائية جديدة.

رغم خروجها من خطوط الإنتاج، ستظل V90 رمزًا لفلسفة فولفو التي تجمع بين الأمان، والبساطة، والرحابة الاسكندنافية. 

تميزت السيارة بمقصورتها الراقية ونظامها الصوتي المتطور ومحركاتها الهجينة التي جمعت بين الكفاءة والأداء.

ويرى بعض الخبراء أن توقف إنتاجها لا يعني نهاية سيارات الاستيشن من فولفو بالكامل، بل ربما يعيدها المستقبل في صيغة كهربائية بالكامل تحمل روح V90 ولكن برؤية أكثر حداثة.

