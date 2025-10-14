قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

متى تتحول الحموضة إلى خطر حقيقي؟ 8 علامات لا يجب تجاهلها

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
آية التيجي

يشعر الكثيرون أحيانًا بحرقة في المعدة أو الحلق بعد تناول وجبة دسمة، وغالبًا ما تُعتبر الحموضة عرضًا بسيطًا يمكن السيطرة عليه بمضادات الحموضة.

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته فورًا

ولكن خبراء الصحة يحذرون من أن استمرار هذه الأعراض أو تكرارها قد يكون مؤشرًا على مشكلات أخطر في الجهاز الهضمي، مثل ارتجاع المريء المزمن أو حتى بداية لمضاعفات خطيرة تهدد الصحة العامة.

وفيما يلي أبرز العلامات التي تكشف متى تتحول الحموضة من عرض بسيط إلى مرض خطير، وفقًا لتقارير طبية أجنبية من مواقع Mayo Clinic وMedical News Today، وهي :

ـ استمرار الأعراض لفترة طويلة أو تكرارها أسبوعيًا:
إذا تكررت الحموضة أكثر من مرتين أسبوعيًا واستمرت لعدة أسابيع، فقد تكون إشارة واضحة إلى الإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD).

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

ـ صعوبة أو ألم عند البلع:
الشعور بأن الطعام “يعلق” في الحلق أو ألم أثناء البلع يشير إلى احتمالية وجود التهابات أو تضيق في المريء نتيجة الحموضة المزمنة.

ـ وجود دم في القيء أو البراز الداكن:
هذه علامة تحذيرية خطيرة على احتمال وجود نزيف داخلي بسبب تقرحات في المريء أو المعدة.

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

ـ فقدان الوزن غير المبرر:
فقدان الوزن المفاجئ دون سبب واضح مع استمرار الحموضة قد يشير إلى مضاعفات في الجهاز الهضمي أو اضطرابات امتصاص خطيرة.

ـ بحة الصوت المزمنة أو السعال المتكرر:
عندما يصل الحمض إلى الحنجرة أو مجرى التنفس، فإنه يسبب تهيجًا مزمنًا يؤدي إلى بحة أو سعال مستمر وحتى ضيق في التنفس أحيانًا.

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

ـ تآكل الأسنان أو مشاكل الفم:
ارتجاع الحمض بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، مما يزيد من حساسية الأسنان والتسوس.

ـ تغيرات خلوية في المريء (Barrett’s Esophagus):
الحموضة غير المعالجة لفترات طويلة قد تُحدث تغيّرات في خلايا بطانة المريء، مما يزيد خطر الإصابة بسرطان المريء.

ـ تضيّق المريء (Strictures):
مع مرور الوقت، قد تتكون أنسجة ندبية داخل المريء، مما يسبب ضيقًا في القناة وصعوبة في مرور الطعام.

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا استمرت الأعراض أكثر من أسبوعين، أو رافقها ألم في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو صعوبة في البلع، فيجب مراجعة الطبيب فورًا لإجراء الفحوصات مثل التنظير (Endoscopy) وتشخيص الحالة بدقة.

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

نصائح للوقاية

ـ تجنب تناول الوجبات الكبيرة والدسمة قبل النوم.

ـ رفع الرأس أثناء النوم لتقليل ارتجاع الحمض.

ـ الإقلاع عن التدخين وتقليل الكافيين والمشروبات الغازية.

ـ الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

الحموضة ارتجاع المريء الحموضة المزمنة أعراض الحموضة الخطيرة بحة الصوت صعوبة البلع تآكل الأسنان سرطان المريء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

آمال ماهر

قبل انطلاقه.. التفاصيل الكاملة لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 33

سيد رجب رانيا يوسف

مسلسل لينك الحلقة 3.. الهاكر يعيش في نفس عمارة بكر وأسما

فعاليات مهرجان بردية

نادي سينما المرأة يعرض أفلام مهرجان بردية السينمائي في دورته الثانية بسينما الهناجر

بالصور

فولفو تودع أشهر سياراتها فجأة.. ما السبب؟

فولفو
فولفو
فولفو

الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية

ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

شاهد| أول توكتوك كهربائي ياباني من ودايهاتسو.. سعر ومواصفات

توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو

متى تتحول الحموضة إلى خطر حقيقي؟ 8 علامات لا يجب تجاهلها

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

فيديو

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد