متى تتحول الحموضة إلى خطر حقيقي؟ 8 علامات لا يجب تجاهلها

يشعر الكثيرون أحيانًا بحرقة في المعدة أو الحلق بعد تناول وجبة دسمة، وغالبًا ما تُعتبر الحموضة عرضًا بسيطًا يمكن السيطرة عليه بمضادات الحموضة.

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته فورًا

ولكن خبراء الصحة يحذرون من أن استمرار هذه الأعراض أو تكرارها قد يكون مؤشرًا على مشكلات أخطر في الجهاز الهضمي، مثل ارتجاع المريء المزمن أو حتى بداية لمضاعفات خطيرة تهدد الصحة العامة.

وفيما يلي أبرز العلامات التي تكشف متى تتحول الحموضة من عرض بسيط إلى مرض خطير، وفقًا لتقارير طبية أجنبية من مواقع Mayo Clinic وMedical News Today، وهي :

ـ استمرار الأعراض لفترة طويلة أو تكرارها أسبوعيًا:

إذا تكررت الحموضة أكثر من مرتين أسبوعيًا واستمرت لعدة أسابيع، فقد تكون إشارة واضحة إلى الإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD).

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

ـ صعوبة أو ألم عند البلع:

الشعور بأن الطعام “يعلق” في الحلق أو ألم أثناء البلع يشير إلى احتمالية وجود التهابات أو تضيق في المريء نتيجة الحموضة المزمنة.

ـ وجود دم في القيء أو البراز الداكن:

هذه علامة تحذيرية خطيرة على احتمال وجود نزيف داخلي بسبب تقرحات في المريء أو المعدة.

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

ـ فقدان الوزن غير المبرر:

فقدان الوزن المفاجئ دون سبب واضح مع استمرار الحموضة قد يشير إلى مضاعفات في الجهاز الهضمي أو اضطرابات امتصاص خطيرة.

ـ بحة الصوت المزمنة أو السعال المتكرر:

عندما يصل الحمض إلى الحنجرة أو مجرى التنفس، فإنه يسبب تهيجًا مزمنًا يؤدي إلى بحة أو سعال مستمر وحتى ضيق في التنفس أحيانًا.

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

ـ تآكل الأسنان أو مشاكل الفم:

ارتجاع الحمض بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، مما يزيد من حساسية الأسنان والتسوس.

ـ تغيرات خلوية في المريء (Barrett’s Esophagus):

الحموضة غير المعالجة لفترات طويلة قد تُحدث تغيّرات في خلايا بطانة المريء، مما يزيد خطر الإصابة بسرطان المريء.

ـ تضيّق المريء (Strictures):

مع مرور الوقت، قد تتكون أنسجة ندبية داخل المريء، مما يسبب ضيقًا في القناة وصعوبة في مرور الطعام.

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا استمرت الأعراض أكثر من أسبوعين، أو رافقها ألم في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو صعوبة في البلع، فيجب مراجعة الطبيب فورًا لإجراء الفحوصات مثل التنظير (Endoscopy) وتشخيص الحالة بدقة.

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

نصائح للوقاية

ـ تجنب تناول الوجبات الكبيرة والدسمة قبل النوم.

ـ رفع الرأس أثناء النوم لتقليل ارتجاع الحمض.

ـ الإقلاع عن التدخين وتقليل الكافيين والمشروبات الغازية.

ـ الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام.